VIDEO Protest masiv la Berlin fata de restrictiile impuse in contextul pandemiei noului coronavirus. La "Sarbatoarea libertatii si pacii" sunt asteptati peste 20.000 de oameni

NEMULTUMIRE

CONTRAMANIFESTATII

Intitulat "Sarbatoarea libertatii si pacii", evenimentul la care sunt asteptati 22.000 de participanti - care aduna "liber-ganditori", activisti impotriva vaccinurilor, conspirationisti si simpatizanti ai extremei drepte - este al doilea in decurs de o luna si ingrijoreaza autoritatile.O multime foarte pestrita, de toate varstele, inclusiv familii cu copii, s-au adunat sambata dimineata in jurul emblematicei Porti Brandenburgice, punctul de plecare al manifestatiei, care a inceput la ora 9.00 GMT (12.00, ora Romaniei).Aproximativ 3.000 de politisti se aflau la fata locului."Eu nu sunt un simpatizant al extremie drepte, sunt aici pentru a ne apara libertatile fundamentale", tine sa precizeze Stefan, un berlinez in varsta de 43 de ani, ras in cap si purtand un tricou gri cu inscriptia alba "Gandeste, asta ajuta!"."Suntem aici pentru a spune ca "trebuie sa fii atent!", Criza coronavirusului sau nu, trebuie sa ne aparam libertatile", declara pentru AFP Christina Holz, o studenta in varsta de 22 de ani, care poarta un tricou cu un mesaj care cere eliberarea lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, detinut in Regatul Unit.Muncipalitatea capitalei germane a interzis mai intai, miercuri, manifestatia, din "motive de sanatate publica", care tin in opinia sa se imposibilitatea respectarii distantarii de 1,5 metri intre manifestanti.Insa un tribunal administrativ, sesizat de organizatori, le-a dat dreptate vineri.Organizatorii manifestatiei se obliga ca o distanta minima sa fie respectata intre manifestanti. Purtarea mastii de protectie nu este, in schimb, obligatorie.Vineri seara, aproximativ 1.500 de manifestanti s-au adunat pasnic la Poarta Brandenburgica.O manifestatie anterioara de acelati tip a adunat, la 1 august, aproximativ 20.000 de persoane, majoriatea din sfera extremei drepte. Ea a fost intrerupta de politie, pentru ca manifestantii nu au respectat gesturile-bariera.Aceasta adunare intervine intr-un context de nemultumire tot mai mare in randul opiniei publice germane fata de restrictiile legate de pandemia covid-19, in pofida faptului ca Germania a rezistat mai bine ca vecinii sai, iar restrictiile in lupta impotriva noului coronavirus nu au fost niciodata la fel de stricte ca in Franta sau in Italia, de exemplu.Initiatorul manifestatiei, Michael Ballweg, un antreprenor in informatica fara eticheta politica care conduce miscarea "Ganditori Nonconformisti-711" care a aparat la Stuttgart, a prezentat incercarea de interzicere a adunariidrept "un atac impotriva Constitutiei" germane, care apara dreptul de exprimare.Sustinatorii sai se revolta impotriva "dictaturii" masurilor cu privire la noul coronavirus, pe care le considera un obstacol in calea libertatii lor. Ei cer plecarea Guvernului Angelei Merkel si noi alegeri in octombrie 2020, cu un an inainte de termen.Mai multe figuri ale extremei drepte au indemnat la participarea la manifestatie si si-au exprimat satisfactia fata de faptul ca aceasta poate avea loc.Un deputat de la Alternatova pentru Germania (AfD, extrema dreapta), Leif-Erik Holm, a vorbit pe Twitter despre o "victorie a libertatii".Mai multe organizatii de stanga, au indemnat, la rtndul lor, la contramanifestatii.Sambata, "va fi important sa aratam ca nu poate exista toleranta fata de rasitti, antisemiti, extremisti de drepta si nazisti", a apreciat Anne Helm, conducatoarea sectiei de la Berlin a Partidului Die Linke (stanga radicala).La fel ca multetari europene, Germania se confrunta la randul ei, in ultimele saptamani, cu o intensificare a pandemiei - cu o medie de 1.500 de noi czuri declarate zilnic.Sambata, Institutul de supraveghere sanitara RKI a anuntat 1.479 de noi infectii in 24 de ore.Cancelarul german Angela Merkel a anuntat vineri ca se asteapta la o evolutie a pandemiei "si mai dificila" in lunile urmatoare..Aceasta degradare din ultimele zile, imputata in parte intoarcerilor din vacanta, a determinat autoritatile sa impuna noi masuri restrictive, precum limitarea adunarilor private sau aplicarea unor amenzi din cauza nepurtarii mastii de protectie in locurile in care este obligatorie.