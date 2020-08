VIDEO Protest tulburator al belarusilor. Ce semnifica lantul uman de 13 kilometri pe care oamenii il construiesc in capitala Minsk

Canalele de comunicare folosite de sutele de mii de protestatari din Belarus arata ca se fac pregatiri pentru un nou miting de amploare in weekend-ul 22-23 august.Intre timp, mii de oameni participa vineri, 21 august, la o forma de protest speciala: construirea unui lant uman de 13 kilometri dintr-o parte in alta a capitalei Minsk.Activistii au pornit lantul intr-o zona de la periferia Minskului numita. Este locul in care sute de oamenii au fost ucisi si ingropati in gropi comune in perioada 1930-1941 de catre politia politica a regimului Stalin, NKVD.Al doilea punct terminal la lantului uman este Akrescina, inchisoarea din partea opusa a orasului unde in ultimele zile au fost torturati mii de belarusi care s-au opus regimului Lukasenko.