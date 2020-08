VIDEO Protest urias in Belarus fata de Lukasenko. "Sunt 100-200 de mii de persoane in Piata Independentei din Minsk"

Cu drapele alb si rosu, culorile contestarii, multimea reunita in Piata Independentei si pe strazile din jur a reluat in cor slogane precum "Libertate!".Mass-media si conturile de mesagerie Telegram apropiate de opozitie au indicat mai mult de 100.000 de protestatari in capitala pentru a doua duminica consecutiv.Dupa doua saptamani de proteste, aceasta mare manifestatie ar trebui sa dovedeasca ca opozitia poate sa-i impuna lui Lukasenko o lupta de durata cu scopul de a-l forta sa negocieze plecarea sa.Alexandr Lukasenko a amenintat cu represalii fata de grevisti sub forma de concedieri sau de inchiderea uzinelor. Aceasta tactica pare sa functioneze, numarul de participari din uzinele de stat, piloni ai sistemului economico-social din Belarus, a scazut saptamana aceasta.Presedintele a spus ca a inlocuit si membrii demisionari din redactiile de stat cu jurnalisti veniti din Rusia Moscova si-a anuntat sustinerea pentru Alexandr Lukasenko, in ciuda relatiilor tensionate din ultimele luni, si a avertizat cu privire la orice fel de amestec occidental. Uniunea Europeana a anuntat ca va sanctiona puterea din Belarus.