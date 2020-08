VIDEO Proteste in Wisconsin dupa ce politistii au impuscat de mai multe ori in spate un barbat de culoare

Police shot Jacob Blake, a 29-year-old Black father, several times in the back today in Kenosha, Wisconsin. He was getting into his car after apparently breaking up a fight between two women. His three sons were inside the car and witnessed a cop shooting their father! He's pic.twitter.com/3maVuX5qYk - Prince (@Prince31590353) August 24, 2020

#BREAKING: Large crowd has formed outside the scene of an officer-involved shooting in #Kenosha. @KenoshaPolice say they a man is seriously hurt. People are now breaking the windows of cop cars. Warning - expletives @tmj4 pic.twitter.com/pKqbSKrZQY - Lauren Linder (@lauren_linder) August 24, 2020

Acest caz alimenteaza inca o data o dezbatere tot mai aprinsa in Statele Unite cu privire la brutalitatea politiei si rasism, dupa moartea la 25 mai a lui George Floyd, un afroamerican in varsta de 46 de ani, ucis de catre un politist alb care si-a tinut genunchiul e gatul sau timp de aproape noua minute, impiedicandu-l sa respire.La Kenosha, victima - identificata de guvernatorul Wisconsinului Tony Evers ca fiind Jacob Blake - era spitalizata intr-o stare grava.Politistii implicati in incident au fost trimisi in concediu administrativ.O inregistrare video publicata pe retele de socializare si preluata de presa americana surprinde un barbat care se indreapta catre o masina, urmat de doi politisti.Unul dintre politisti trage in barbat in timp ce acesta deschidea portiera.Imaginile au declansat rapid indignarea in orasul american.Potrivit unor imagini postate pe retele de socializare, o multime de manifetsanti a marsaluit pe strazile din Kenosha si a aruncat cu cocteiluri Molotov si pavele in forte de ordine.