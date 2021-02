VIDEO Proteste uriase in Myanmar, dupa lovitura de stat militara. Zeci de mii de persoane au iesit duminica pe strazi

Acestea sunt cele mai ample manifestatii de dupa revolta populara din 2007, informeaza AFP si Reuters.La Rangoon, protestatarii, circa 100.000 potrivit unor estimari, s-au adunat langa principalul hotel al orasului, capitala economica a Myanmarului, unde politisti anti-revolta au fost desfasurati in numar mare.Alte manifestatii, de asemenea cu participare foarte mare, au avut loc in numeroase alte orase ale acestei tari cu 54 de milioane de locuitori, inclusiv in Mandalay (centru).La Naypyidaw, capitala situata la 350 nord de Rangoon, sute de persoane au marsaluit sub sunetul claxoanelor.Acestea sunt cele mai mari manifestatii de dupa "Revolutia sofranului" din 2007, in timpul careia zeci de persoane au fost ucise de militari.Fostul lider de facto al Myanmarului, Aung San Suu Kyi, inlaturata de la putere luni in urma unei lovituri de stat, se afla "in arest la domiciliu" in capitala Naypyidaw si este "in stare de sanatate buna", a anuntat vineri un purtator de cuvant al partidului sau, Liga Nationala pentru Democratie.La inceputul acestei saptamani, militarii au pus capat brusc fragilei tranzitii democratice intr-o tara care a trait deja sub conducere militara timp de aproape 50 de ani dupa obtinerea independentei in 1948.