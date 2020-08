VIDEO Proteste violente in India, soldate cu trei morti. Totul a pornit de la o postare pe Facebook despre profetul Mohamed

Fortele de ordine au incercat sa aplaneze conflictul cu gaze lacrimogene si cu ajutorul bastoanelor, dar s-au simtit coplestiti de numarul mare de protestatari violenti din cartierul musulman, astfel ca au decis sa deschida focul, potrivit Reuters si New York Times "In pofida tentativelor liderilor comunitatii de a calma multimea, aceasta a incendiat autovehicule de pe marginea drumului si a atacat sectia de politie. Politistii nu aveau scapare si au trebuit sa recurga la folosirea armamentului din dotare, provocand moartea a trei persoane", a declarat comisarul Kamal Pant.Au fost arestate 110 persoane pentru vandalism si ultraj. Mai mult, a fost emis un ordin, printr-un decret de urgenta, prin care au fost interzise adunarile publice in orasul cu pricina."Ce a fost scris despre profetul Mahomed este rezultatul unei minti bolnave cu intentia de a crea violenta", a scris pe Twitter Gundu Rao, parlamentar indian.Persoana care a scris postarea de la care a pornit totul a fost arestata, iar mesajul a fost sters.