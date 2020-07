VIDEO Proteste violente in Portland dupa ce Trump a trimis agentii federali sa restabileasca ordinea

Portland ain't fucking around pic.twitter.com/cVXHsXk3s4 - Adam Parkhomenko (@AdamParkhomenko) July 23, 2020

Mergand in fruntea unei vaste multimi de manifestanti care defileaza in oras, Teal Lindseth scandeaza cu ardoare sloganuri la portavoce."Spuneti-mi cum arata democratia!", striga aceasta tanara in varsta de 21 de ani. "Asa arata democratia!", ii raspund protestatarii, ale caror strigate provoaca ecou intre cladirile inalte ale celui mai mare stat din Oregon, in nord-vestul tarii.Furia strazii s-a mai domolit la inceputul lui iulie la Portland unde, la fel ca in alte numeroase orase din Statele Unite, o miscare de protest fata de rasism si violentele politiei a fost declansata de moartea, la sfarsitul lui mai, la Minneapolis, a lui George Floyd, in timp ce era arestat de un politist alb.Totul s-a schimbat cand au debarcat politistii federali, numiti "soldatii lui Trump" de catre Kate Brown, guvernatoarea democrata a Oregonului.Numeroase inregistrari video publicate pe retele de socializare surprind acesti agenti in tinuta paramilitara si fara insigne vizibile de identificare, care folosesc vehicule banalizate cu scopul de a retine manifestanti.Acest lucru a reaprins furia populara. Mii de manifestanti se aduna in fiecare seara la Portland, iar ciocniri izbucnesc in mod sistematic cu agenti federali.Acesti barbati desfasurati de catre Departamentul Securitatii Interne - un organ creat cu scopul de a evita repetarea atentatelor de la 11 septembrie 2001 - au recurs la gaze lacrimogene, gloante de cauciuc sau grenade asurzitoare pentru a dispersa multimi."Indiferent ca esti de dreapta sau de stanga, cred ca aici, in Nord-Vestul Coastei Pacificului, ne opunem puternic ocuparii strazilor de catre autoritatile federale", da asigurari Carlos, un protestatar de culoare care defileaza in mijlocul multimii."Daca trimiti militari federali aici, infurii intreaga regiune", adauga el.De obicei, o seara la Portland incepe cu adunari si marsuri pe artee pe care magazinele isi protejeaza vitrinele cu panouri si se termina cu ciocniri, manifestanti batruti crunt cu bastoane sau tinte ale gazelor lacrimogene.In ceea ce priveste politia, ea denunta acte ilegale ale contestatarilor, care arunca cu pietre si sticle in fortele de ordine, orbite de asemenea de dispozitive cu laser.Donald Trump, care a criticat "anarhistii si agitatorii" de la Portland, si-a exprimat intentia de a trimite agenti federali si in alte orase americane, ca Chicago, intr-un context de crestere a infractionalitatii urbane.Aceasta amenintare, justificata pentru moment prin nevoia de a proteja edificii federale, a provocat condamnarea primarilor democrati ai acestor orase.Intre imaginile video marcante la Portland se afla o secventa in care doi agenti federali tasnesc dintr-o camioneta banalizata si ridica un manifestant care dadea inapoi cu mainile ridicate sus.In alta inregistrare video care a socat, o femeie complet dezbracata si pasnica este tintita cu gaze lacrimogene.In mai multe randuri, agentifederali au raspuns foarte in forta contestarii, provocand indemnuri tot mai puternice la retragerea lor din oras, condensate in sloganul "Federali, intoarceti-va acasa".Insa protestatrii au promis sa continue mobilizarea, careia i s-a alaturat un grup al mamelor.