VIDEO Renato Usatii, in ultima zi de campanie electorala: "Trebuie sa terminam cu kuliokul"

Renato Usatii a recomandat alegatorilor ca duminica, 15 noiembrie, sa voteze impotriva lui Igor Dodon , presedintele in functie si candidat independent la actualul scrutin, sustinut dePartidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM)."Am declarat de mai multe ori ca niciodata nu am fost fanul doamnei Maia Sandu, dar astazi noi trebuie sa terminam cu kuliokul, cu coruptia si cu toate mizeriile care se intampla in R. Moldova si de asta noi toti cu dvs trebuie sa iesim la vot. Va rog eu sa analizati, mai traim inca 4 ani asa cum am trait pana acum sau dupa data de 15 noiembrie incepem o alta viata.Incepem o alta viata cand copiii nu vor mai vorbi cu parintii pe skype. Incepem o alta viata fara grupari interlope, fara contrabanda si fara toate mizeriile in care a fost implicata R. Moldova", a declarat Renato Usatii, potrivit publicatiei Ziarul de Garda , in timpul interventiei publice sustinute in limba rusa si romane.In primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, Maia Sandu a acumulat 36,16% din voturi, Igor Dodon - 32,61%, iar pentru Renato Usatii, primarul orasului Balti, au votat 16,9% dintre alegatori.