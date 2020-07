VIDEO. Reteaua subcontractorilor muncitorilor est-europeni din Germania, un reportaj Deutsche Welle

Reportajul ridica problema romanilor care lucreaza in Germania in abatoare, in agricultura, in curierat sau in constructii, sunt angajati de firme intermediare, detinute de multe ori tot de catre romani. Cum functioneaza sistemul sub-contractorilor si cine e vinovat pentru exploatarea muncitorilor, intru-un reportaj video realizat de Lavinia Pitu, jurnalist DW."Eu in Germania, din nou?? Niciodata!!", spune Mariana Costea, care n-a putut sa reziste mai mult de doua luni la o ferma din Bavaria. Nici Alex B. n-a mai suportat conditiile de munca de la cel mai mare abator din Germania.