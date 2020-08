VIDEO Sarah Harding, membra a grupului Girls Around, diagnosticata cu cancer. Boala s-a raspandit in organism: "Lupt cat pot de tare"

Hi everyone,

I hope you are all keeping safe and well during these uncertain times. I've not posted on here for so long, thank you to everyone who has reached out to check in on me, it really does mean a lot.



I feel now is the right time to share what's been going on. pic.twitter.com/gxzOAl71vS- Sarah Harding (@SarahNHarding) August 26, 2020

In varsta de 38 de ani, Harding le-a spus fanilor intr-un mesaj publicat pe Twitter ca a fost diagnosticata anul acesta cu cancer, iar in august a primit "vestea devastatoare" ca boala s-a raspandit.In prezent, ea face chimioterapie. "Lupt cat de mult pot", a completat cantareata care a multumit personalului medical, familiei si prietenilor pentru sprijin.Harding a spus ca a decis sa faca public diagnosticul ei dupa ce a fost vazuta la spital saptamana trecuta.Sarah Harding a devenit cunoscuta in 2002, cand a concurat pentru "Popstars: The Rivals", un show al ITV care avea ca obiectiv infiintarea unei trupe de fete si a uneia de baieti.Ea a ajuns in finala si a fost votata pentru a face parte din Girls Aloud alaturi de Nicola Roberts, Nadine Coyle, Kimberley Walsh si Cheryl Tweedy.Grupul a lansat cateva piese de succes in Marea Britanie, precum "Sound of the Underground", "The Promise", "Love Machine", "Jump" si "Call The Shots".Girls Aloud s-a reunit in 2012 dupa o scurta pauza, pentru a lansa o compilatie si a intreprinde un turneu, iar anul urmator si-a anuntat destramarea.De atunci, Harding a jucat in cateva filme, precum "Run for Your Wife" si "St. Trinian's 2: The Legend of Fritton's Gold", a facut parte din reality show-ul "The Jump" de la Channel 4, in 2016, iar in 2017 a castigat "Celebrity Big Brother".