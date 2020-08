VIDEO Suedia: Violente in orasul Malmo, dupa ce extremistii de dreapta au dat foc unui Coran

Protestatarii au aruncat cu obiecte in politisti si au incendiat anvelope.Mai devreme in cursul zilei de vineri, un Coran a fost ars in Malmo de catre extremistii de dreapta. Manifestarile au escaladat in acelasi loc in care a fost ars exemplarul din Coran."Nu avem situatia sub control, dar lucram activ pentru a prelua controlul", a spus purtatorul de cuvant al politiei."Vedem o legatura intre ceea ce se intampla acum si ceea ce s-a intamplat mai devreme astazi", conform sursei citate.Cotidianul Aftonbladet informeaza ca mai multe activitati impotriva islamului au avut loc vineri la Malmo, remarcand incidentul in care trei barbati au ars o copie a Coranului intr-o piata publica.Protestele anti-islamice au avut loc dupa ce liderului partidului politic danez de extrema dreapta Hard Line, Rasmus Paludan, i s-a refuzat permisiunea de a avea o intalnire la Malmo, fiind oprit la granita cu Suedia, conform informatiilor aparute in ziarul Aftonbladet.