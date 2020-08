VIDEO Trei adolescente din Rusia care si-au omorat tatal abuziv, judecate pentru crima cu premeditare

Surorile Khachaturian, Krestina, Angelina si Maria, aveau 19, 18, respectiv 17 ani, cand si-au ucis tatal. Barbatul in varsta de 57 de ani a fost gasit pe scarile blocului, avand zeci de rani de cutit pe piept si pe gat. Desi, intial, surorile au incercat sa pretinda ca le-a atacat si ca a fost vorba de autoaparare, ulterior au recunoscut ca l-au atacat in timp ce dormea. Acestea au ramas in grija tatalui in 2015, dupa ce mama lor a fost data afara din casa, potrivit Adevarul Cele trei fete au fost inculpate pentru crima cu premeditare, iar procuratura a decis ca, timp de sase luni, sa nu participe la evenimente publice, sa nu foloseasca internetul si sa nu vorbeasca cu presa, intre ele sau cu alte persoane implicate in proces."Veti primi bataie pentru tot ce ati facut, va omor. Sunteti prostituate si veti muri ca niste prostituate", scria tatal acestora in mesaje in 2018, acuzandu-le ca intretin relatii sexuale, potrivit sursei citate.