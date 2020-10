VIDEO Trump a revenit la Casa Alba. Presedintele si-a scos masca sanitara pentru a face fotografii

"Nu va temeti de Covid", a transmis el inainte de a pleca din spital. Presedintele si-a asigurat sustinatorii ca "in curand" va pleca din nou in campanie.Desi a profitat de aceste trei zile pentru a-si face campanie, Trump a scazut in sondaje.Momentul de luni seara de la Casa Alba, din Balconul Truman, a fost unul pregatit atent, la cateva ore dupa ce Trump a sugerat pe Twitter ca va fi externat si ca boala nu este o amenintare serioasa.La putin timp dupa ora locala 18.30, el a parasit spitalul, purtand un costum si cravata, dar si o masca. El a salutat cu pumnul ridicat, in semn de reusita, si a refuzat sa raspunda intrebarilor presei.La Casa Alba, a urcat scara exterioara si a pozat in fata unor steaguri montate la balcon, unde imediat si-a scos masca. El a ramas fara masca si in timp ce a fost salutat de angajati de la Casa Alba, care purtau masti, si a filmat doua clipuri pe care le-a publicat apoi online."Am invatat atat de multe despre coronavirus", a spus el intr-una dintre inregistrari. A descris tratamentul primit o dovada ca virusul poate fi oprit. "Acum sunt mai bine. Poate sunt imun. Nu stiu", a adaugat el, desi medicii au avertizat ca starea i se poate inrautati zilele viitoare.Expertii sanitari spun ca pacientii infectati cu noul coronavirus ar trebui sa poate masca pentru a evita sa ii infecteze pe altii, iar presedintele este contagios inca.Potrivit unei surse, presedintele va sta in resedinta in timp ce va fi tratat in continuare, si nu in Aripa de Vest.Cand a facut anuntul ca va pleca din spital, Trump a completat: "Nu va temeti de Covid. Nu il lasati sa va domine viata. Am dezvoltat, in timpul Administratiei Trump, niste medicamente si cunostinte chiar minunate. Ma simt mai bine decat acum 20 de ani!". El a multumit echipei de medici si a reiterat ca vaccinul contra Covid-19 va fi gata "din clipa in clipa".In Statele Unite, noul coronavirus este asociat unui numar de 211.000 de decese.Luni, secretarul de presa de la Casa Alba, Kayleigh McEnany, si doi adjuncti ai ei au fost confirmati cu Covid-19.La scurt timp inainte de plecarea din centrul medical, Trump a scris: "Curand voi fi inapoi in campanie".Centrul pentru Controlul si Preventia Bolilor (CDC) recomanda ca o persoana trebuie sa ramana in carantina 10 zile dupa ce apar primele simptome. Presedintele a spus ca s-a simtit rau prima data in urma cu cinci zile. In cazul celor care dezvolta o forma serioasa a bolii, carantina ar trebui sa fie pana la 20 de zile.