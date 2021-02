VIDEO Ultima statuie a dictatorului Francisco Franco a fost inlaturata din Spania

Finally: The last statue of dictator Francisco Franco in Spain is removed... (in Melilla) pic.twitter.com/uwWHRAQm9I - Andrew Stroehlein (@astroehlein) February 23, 2021

"Zi istorica: ultima statuie a lui Franco de pe domeniul public din Spania, care era in orasul nostru, a fost retrasa", a anuntat pe Twitter guvernul local din enclava spaniola. Statuia de bronz care il reprezenta pe Franco a fost inlaturata marti de angajati ai guvernului local.Statuia a fost ridicata in 1978 in fata unei porti a orasului pentru a elogia rolul jucat de general in calitate de comandant al Legiunii spaniole in timpul Razboiului Rif impotriva triburilor berbere din regiunea muntoasa cu acest nume din anii 1920.In prezent nu se mai afla practic nicio statuie a invingatorului din sangerosul Razboi civil spaniol (1936-1939) pe strazile si in pietele din Spania.O lege spaniola votata in 2007 in timpul guvernului socialist al lui Jose Luis Rodriguez Zapatero obliga primariile sa retraga din spatiul public simbolurile care fac apologia dictaturii sau a taberei franchiste din timpul Razboiului civil.Insa numeroase administratii locale de dreapta refuza adesea sa aplice legea, apreciind ca aceasta redeschide ranile trecutului. In 2019, primarul socialist ales al satului Guadiana del Caudillo, numit astfel in onoarea lui Franco, a decis sa schimbe numele comunei, de care fostul primar de dreapta tinea cu dintii.Pentru a respecta aceasta lege, la 14 ani dupa adoptarea ei, parlamentul local din Melilla a votat luni retragerea statuii. Numai partidul de extrema dreapta Vox a votat impotriva acestei decizii, in timp ce Partidul Popular s-a abtinut.Vox si-a justificat opozitia fata de aceasta decizie prin faptul ca statuia nu-i aduce un omagiu lui Franco ca dictator, ci pentru rolul sau din Razboiul Rif.Venit la putere in 2018, premierul socialist Pedro Sanchez a facut din exhumarea lui Franco din mausoleul monumental din apropiere de Madrid, in care fusese inhumat cadavrul sau, o prioritate a guvernului sau.In pofida criticilor dreptei si a luptei judiciare pe care au dus-o mostenitorii dictatorului, "Caudillo" a fost reinhumat in octombrie 2019 alaturi de sotia sa intr-un cimitir de la periferia capitalei.