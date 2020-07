VIDEO Un barbat din Turcia si-a luat canapeaua si televizorul cu parapanta

Este vorba despre un instructor de parapantism din Turcia. A filmat totul si a postat pe YouTube. Imaginile au facut inconjurul internetului si au strans sute de mii de vizualizari."Nu am fost speriat, prietenii mei au avut incredere in mine. Am fost bine", a spus Hasan Kaval pentru Daily Mail, citat de Insider Unii oameni au aplaudat Kaval pentru creativitatea si neinfricarea sa, in timp ce altii au considerat-o iresponsabila si periculoasa.Barbatul in varsta de 29 de ani nu s-a asigurat cu o centura sau vreun alt mecanism de siguranta, reconstituirea zborului pe cont propriu nefiind recomandata.Imaginile il arata pe Kaval deasupra marii in apropierea coastei iar acesta pare remarcabil de relaxat, luandu-si slapii in picioare, mancand chipsuri cu o doza de suc in mana si schimband posturile TV.