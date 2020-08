VIDEO Val de furie in Marea Britanie dupa o filmare in care extremisti de dreapta hartuiesc azilanti intr-un hotel

Potrivit The Guardian , un video postat de Britain First a devenit viral pe retelele sociale. Inregistrarea arata un grup de extremisti intrand intr-un hotel din Bromsgrove, langa Birmingham, batand la usile dormitoarelor, cerandu-le azilantilor sa le spuna din ce tara vin, informeaza Hotnews.ro Membrii Britain First sustin, in inregistrare, ca au intrat legal in hotel si ca acesta gazudieste oameni intrati ilegal in tara.Azilantii par a nu intelege cine sunt agresorii, majoritatea raspunzand intrebarilor. Cel mai probabil ii confunda cu oficiali ai administratiei. Expunerea chipului lor poate fi riscant pentru ei, mai precizeaza Guardian.