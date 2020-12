VIDEO Vorbele emotionante ale unui britanic de 91 care a mers singur la spital sa se vaccineze contra COVID. "Ce rost are sa mor acum? Mai am mult de trait"

Printre primii vaccinati se numara Martin Kenyon, un londonez de 91 de ani. Simpaticul nonagenar s-a intalnit intamplator cu reporterii postului american de la CNN in fata spitalului. A rezultat un dialog savuros, in care Kenyon le-a explicat cum a decurs totul si le-a spus cum se simte acum, dupa ce a fost vaccinat.Barbatul a povestit ca a sunat de dimineata la spitalul londonez, dupa ce vazuse la stiri ca a inceput campania de vaccinare. L-au chemat chiar azi si i-au facut prima doza.Eroul, Martin Kenyon, le-a spus tot ce a avut de spus reporterilor. "Am sunat la spital, la Guy's Hospital, si am spus ca as vrea sa ma vaccinez. Am intrebat daca fac vaccinuri. Au zis ca da, dar trebuie sa imi puna mai intai niste intrebari. Am raspuns cu Da, Nu, Da, Nu. Apoi am venit la spital, am intrat si m-au pus pe o lista", a spus Kenyon, cu naturalete.Intrebat cum se simte, el a facut o marturisire emotionanta: "Sunt unul dintre primii oameni din lume! Am nepoate si vreau sa traiesc un timp cat mai indelungat ca sa ma bucur de ele. Le voi imbratisa acum, de Craciun", a mai spus el.Intrebat daca le-a anuntat pe nepoate ca a fost vaccinat, Martin Kenyon a fost sincer pana la capat. "Nu, le voi spune acum, dupa ce ajung acasa", a raspuns Kenyon, dupa care a adaugat: "Dumneata esti primul care afla. Ei nu stiu ca am fost astazi aici. Am uitat sa ii sun sa le spun."Kenyon s-a mandrit si cu cardul primit la spital care atesta faptul ca a fost deja vaccinat. "Este numele meu pe el. Si scrie cand trebuie sa revin. Peste 10 zile parca. Nu suna foarte entuziasmant", a punctat el."Potrivit Agentiei Nationale de Sanatate, trebuie sa reveniti in 21 de zile. Practic, dupa alte 7-10 zile veti dobandi imunitate, adica undeva pe la inceputul lui ianuarie. Abia atunci va veti putea imbratisa familia", l-au lamurit reporterii.Replica lui Martin Kenyon a fost pe cat de nostima, pe atat de emotionanta: "Ei bine, nu are rost sa mor acum, cand mai am atat de mult de trait, nu-i asa? Oricum, nu intentionez sa o fac."Marea Britanie a inceput deja sa-i vaccineze pe cei mai vulnerabili cetateni ai regatiului.Potrivit Deutsche Welle, care citeaza surse din cadrul guvernului de la Londra, vor fi folosite pentru inceput 800.000 de doze din vaccinul produs de BioNTech si Pfizer. Vaccinate vor fi mai intai persoanele trecute de 80 de ani si personalul medical. Prima persoana vaccinata a fost o bunica de 90 de ani, Margaret Keenan, intr-un spital din Coventry.