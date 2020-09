VIDEO Zeci de migranti au sarit dintr-un vas de salvare pentru a incerca sa ajunga inot in Palermo

Cei care au sarit joi in mare, parte dintr-un grup de 270 de oameni, au fost preluati de vase ale politiei si pazei de coasta italiene.Vasul de salvare a efectuat trei operatiuni separate in centrul Mediteranei, intre 8 si 10 septembrie. Echipajul inca asteapta instructiuni privind debarcarea migrantilor.In ultimele zile, paza de coasta italiana a transferat doua gravide si unul dintre sotii lor pe uscat, pentru a primi asistenta medicala.Dupa ce de ani buni este principala ruta de intrare in Europa pentru sute de mii de azilanti si alti migranti, Italia a inregistrat o scadere a numarului sosirilor, dupa ce mai multe retele de trafic au fost reprimate.Numarul a crescut totusi usor in 2020, chiar daca Roma a interzis ca vasele de salvare sa ancoreze in porturile italiene din cauza pandemiei. Uneori, cei salvati de pe mare sunt transferati pe feriboturi si plasati acolo in carantina, in afara coastei italiene.