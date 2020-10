VIDEO Zeci de mii de oameni au iesit in strada in Franta pentru a-l omagia pe profesorul ucis vineri

Emozione, tristezza e rabbia a #Parigi Le persone riunite a Place de la Republique cantano la Marsigliese in onore di #SamuelPaty #Francia pic.twitter.com/lQvdAfwWT9 - Alessandro 7 (@AlessandroCere7) October 18, 2020

In Place de la Republique, teatru al manifestatiilor de dupa atacul de la Charlie Hebdo , s-au strans mii de manifestanti pentru a apara libertatea de exprimare, a spune "nu" obscurantismului si a intona Marseilleza."Sunt aici in calitate de profesoara, de mama, de cetatean francez si de republicana. Sper ca vor fi multi, ca toata Franta va reactiona, pentru ca in unire sta puterea", a afirmat Virginia, profesoara de muzica in varsta de 52 de ani.Printre manifestantii de la Paris s-a aflat si premierul Jean Castex, alaturi de ministrul Educatiei, Jean-Michel Blanquer.La Lyon, in piata Bellecour, una din cele mai mari din tara, s-au strans cel putin 6.000 de manifestanti.Si la Nisa au iesit in strata aproximativ 300 de protestatari.Palatul Elysee a anuntat ca Samuel Paty va fi omagiat la nivel national miercuri, relateaza AFP.Samuel Paty a fost asasinat, vineri, la Conflans-Sainte-Honorine de un tanar de origine cecena, dupa ce le-a aratat elevilor caricaturi cu profetul Mahomed la un curs cu privire la libertatea de exprimare. Cecenul in varsta de 18 ani, Abdoullakh Anzorov, nascut la Moscova si refugiat in Franta impreuna cu familia sa, a fost impuscat mortal de politisti, asupra sa tragandu-se noua gloante. Cunoscut cu antecedente de drept comun, dar nu pentru radicalizare, Abdoullakh A. a folosit un cutit de 35 de centimetri pentru a-si decapita victima in apropierea colegiului la care acesta era profesor. In telefonul sau s-au gasit un mesaj adresat lui Emmanuel Macron , "conducatorul necredinciosilor" si fotografia victimei decapitate, postate pe Twitter . Au fost arestate pana acum 11 persoane in legatura cu acest caz.