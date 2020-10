VIDEO Zeci de mii de polonezi protesteaza la Varsovia. Presedintele Andrzej Duda anunta o lege care sa reintroduca posibilitatea intreruperii de sarcina in cazul unor anomalii grave ale fatului

Opozita si activistii considera ca este vorba despre o incercare a presedintelui Duda de a linisti protestele de masa declansate in urma interzicerii aproape totale a avorturilor. Zeci de mii de persoane protesteaza si vineri seara pe strazile VarsovieiTribunalul constitutional a scos in afara legii saptamana trecuta intreruperile de sarcina in caz de malformatie grava a fatului, limitand de facto avortul doar la cazurile in care viata mamei este pusa in pericol sau sarcina este rezultatul unui viol ori incest.Demonstratiile s-au transformat intr-o revarsare de furie impotriva partidului nationalist Lege si Justitie (PiS, aflat la guvernare), considerat responsabil, alaturi de Biserica catolica, de decizia Tribunalului Constitutional. Un sondaj a aratat o scadere abrupta a sprijinului fata de PiS.Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, un aliat al nationalistilor, a anuntat vineri ca va propune un proiect de lege care va permite intreruperile de sarcina in majoritatea cazurilor grave. PiS dispune de o majoritate in camera inferioara a parlamentului, avand asadar puterea de a adopta proiectul."Cand testele prenatale sau alte indicii medicale arata o probabilitate ridicata ca bebelusul sa se nasca mort sau sa aiba o boala incurabila sau un defect care va duce la decesul copilului, in mod inevitabil si direct, indiferent de masurile terapeutice folosite", a precizat Duda intr-un comunicat cu privire la situatiile in care va exista optiunea avortului si care nu includ sindromul Down."Este o incercare de a atenua situatia pentru PiS, dar nicio persoana in toate mintile nu ar trebui sa cada in capcana", a reactionat pentru Reuters deputata de stanga si activista Joanna Scheuring-Wielgus, potrivit Agerpres."Este prea tarziu acum pentru o asemenea propunere. Oamenii cer ca avortul sa fie legal acum", a spus Klementyna Suchanow, unul din organizatorii recentelor proteste.