Videoclipul piesei "Bad Guy" a lui Billie Eilish, peste un miliard de vizualizari pe YouTube

Videoclipul piesei clasate pe primul loc in Billboard Hot 100 anul trecut, regizat de Dave Meyers, a depasit pragul de 1 miliard de vizionari pe YouTube miercuri dimineata."Bad Guy" este inclusa pe albumul de debut al cantaretei, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", si a fost recompensata cu doua premii Grammy la gala de anul acesta. Eilish a primit, in luna ianuarie, cinci trofee din partea Recording Academy.Clipul piesei ei "Lovely", colaborare cu Khalid, se apropie de asemenea de pragul de 1 miliard de vizionari.Acesta nu este primul videoclip al lui Dave Meyers care ajunge in randul celor mai vizionate. El a regizat si "Senorita", pentru piesa cantata de Shawn Mendes si Camila Cabello, care a reusit performanta la inceputul acestui an.Meyers a mai realizat videoclipuri pentru Taylor Swift ("ME!), Ariana Grande ("God Is a Woman") si Kendrick Lamar ("HUMBLE"), care au acumulat sute de mii de vizionari."Despacito", lansat in 2017 de Luis Fonsi si Daddy Yankee, conduce in randul celor mai vizionate videoclipuri muzicale pe YouTube, cu peste 7 miliarde de vizionari.Citeste si: VIDEO Melodia care a depasit Despacito pe Youtube. Cu 7,04 miliarde de vizualizari a batut recordul celei mai ascultate piese din toate timpurile