Vietnamezii vor primi amenda daca sunt prinsi fara masca in avion. Despre ce suma este vorba

Desi nu au fost raportate transmisii comunitare de COVID-19 in ultimele doua saptamani, pasagerii pe cursele aeriene se confrunta cu o posibila amenda de pana la 3 milioane de dongi vietnamezi - putin peste 130 de dolari - daca se constata ca acestia nu poarta masca in timpul zborului, a precizat Autoritatea Aeronautica Civila intr-o declaratie.Decizia vine in contextul in care Vietnamul se pregateste sa atenueze riscul crescut de transmitere comunitara a coronavirusului pe masura ce iarna incepe sa-si faca simtita prezenta in zonele nordice ale tarii, iar familiile incep pregatirile pentru Noul An Lunar.Aceasta tara din Asia de Sud-Est nu s-a confruntat cu nicio transmisie comunitara a coronavirusului de la inceputul lunii decembrie, cand un insotitor de bord din Ho Si Min a transmis boala unui prieten. Pana atunci, trecusera trei luni fara niciun caz de transmitere la nivel local.Vietnamul este considerat o poveste de succes la nivel mondial in ceea ce priveste raspunsul la epidemia de coronavirus. Pana in prezent, aceasta tara de 95 de milioane de locuitori a raportat 1.397 de infectari si 35 de decese asociate noului coronavirus.