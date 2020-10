Vilele si apartamentele familiei Plahotniuc, inclusiv din Romania, Franta si Elvetia, ar urma sa fie puse sub sechestru. Avocat: "Nu am fost instiintati"

Reactia avocatului lui Plahotniuc, dupa anuntul PG privind sechestrarea bunurilor

Este vorba despre vilele invinuitului din Elvetia, Franta si Romania, 5 autoturisme si o barca, inregistrate in Elvetia. La fel, urmeaza a fi sechestrate 9 apartamente, inregistrate pe numele sotiei acestuia, precum si 4 autoturisme, inregistrate in Republica Moldova.Procurorii sustin ca au adus suficiente probe, confirmate documentar de Agentia de Recuperare a Bunurilor Infractionale si Serviciul de Informatii si Securitate, care demonstreaza ca, beneficiarul efectiv al proprietatilor este invinuitul, chiar daca toate sunt inregistrate pe numele unor terti.Potrivit celor constatate, bunurile mobile si imobile ar fi rezultat din banii sustrasi din sistemul bancar din republica, iar pentru a asigura recuperarea prejudiciului cauzat prin infractiuni, procurorii au insistat pe instituirea sechestrului pe proprietatile acestuia din tara si de peste hotare.La inceputul verii lui 2020, Judecatoria municipiului Chisinau, sediul Ciocana a admis doar unul din cele sase demersuri depuse de procurori, dispunand aplicarea sechestrului pe 10 imobile, si anume, 6 apartamente si 4 incaperi nelocative din Republica Moldova, estimate la circa 33 milioane de lei.Toate proprietatile invinuitului, aflate pe teritoriul Republicii Moldova, deja au fost sechestrate.Setul de acte, cu traducerile de rigoare, au fost expediate autoritatilor din Franta, Elvetia si Romania pentru a fi puse in executare.Pe 22 mai 2020, judecatoria Chisinau, sediul Ciocana, a emis un mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele lui Vlad Plahotniuc, in lipsa acestuia, la solicitarea procurorului din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale. Calcularea termenului se va face incepand cu momentul retinerii fostului lider al PD, care este vizat intr-un nou dosar penal, privind frauda bancara.Anterior, seful Procuraturii Generale, Alexandru Stoianoglo, a anuntat intr-un briefing de presa ca Vladimir Plahotniuc este beneficiarul banilor obtinuti in urma furtului miliardului, prin intermediul grupului Sor, iar in privinta sa urmeaza a fi inaintate inca trei capete de acuzare: escrocherie, spalare de bani si organizarea si conducerea grupului criminal. Potrivit legii, doua din aceste infractiuni fac parte din categoria celor deosebit de grave, pentru care invinuitul risca pedeapsa cu inchisoarea pentru un termen de pana la 15 ani.Vladimir Plahotniuc a fost dat in cautare internationala, atat de catre organele de drept ale Republicii Moldova, cat si de catre cele din Federatia Rusa, unde acesta este cercetat pentru trafic de droguri.Procurorii moldoveni i-au inaintat invinuirea pentru trei capete de acuzare pentru "crearea si conducerea unei organizatii criminale", "escrocherie" si "spalare de bani", ambele savarsite in proportii deosebit de mari.Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, va contesta in instanta decizia de a pune sub sechestru proprietati ale fostului lider PD, estimate la peste 160 milioane de lei, de catre autoritatile din Romania, Franta si Elvetia. Deocamdata, insa, nici Plahotniuc, nici partea apararii nu au fost instiintati despre respectivele actiuni, potrivit sursei citate."Pentru Procuratura Generala a devenit, in ultima perioada, un sport national infaptuirea actului justitiei prin comunicate de presa si discursuri televizate si cumularea acestora", a declarat avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, pentru Unimedia. "Nici partea apararii, nici clientul meu, Vladimir Plahotniuc, nu au fost informati despre nici despre sechestrele care ar fi fost puse acum doua luni, cu toate ca am inaintat numeroase solicitari in acest sens, pentru a ni se aduce la cunostinta si eventual sa vedem daca este oportun de a le contesta", a mai precizat Rogac.