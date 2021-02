Violentele de la Capitoliul din Washington. Explicatiile responsabililor de securitate: "Stim acum ca am avut un plan prost"

Dupa achitarea lui Donald Trump , acuzat ca i-a incitat pe partizanii sai sa atace sediul democratiei americane, Congresul SUA a deschis o noua faza a anchetei, similara celei de dupa atacurile teroriste de la 11 septembrie, pentru a intelege cum s-a putut intampla ceea ce era de neimaginat si a impiedica repetarea pe viitor a acestei "zile intunecate".In prima zi a eforturilor lor, membrii a doua comitete senatoriale au audiat inalti responsabili ai securitatii Capitoliului, dintre care unii, demisionari, nu au mai vorbit public niciodata dupa acest asalt.Dincolo de dezacordurile cu privire la rolurile lor, toti au dat vina pe esecul serviciilor de informatii si pe incetineala cu care Pentagonul a desfasurat intariri."Fara informatiile necesare pentru a se pregati in mod adecvat, politia Capitoliului avea efective insuficiente pentru a face fata unei gloate extrem de violente", a spus fostul sau comandant Steven Sund."Pe baza informatiilor de care dispuneam, in mod eronat am crezut ca suntem pregatiti", a declarat fostul sergent de la Camera Reprezentantilor Paul Irving. "Stim acum ca am avut un plan prost", a adaugat el, declarandu-se "profund zguduit" de aceasta lovitura in forta ucigasa.Steven Sund si Paul Irving au reamintit ca un raport din 3 ianuarie considera "scazut sau improbabil" riscul unor "acte de nesupunere civila" cu ocazia manifestatiei partizanilor lui Donald Trump, in momentul in care Congresul urma sa certifice victoria democratului Joe Biden la alegerile prezidentiale.Serviciile de informatii federale au atras atentia asupra "unui risc de violente" a caror "tinta sa fie Congresul", dar "nu au mentionat niciodata un asalt coordonat", a subliniat Paul Irving.Or, protestatarii "au venit echipati pentru o insurectie violenta", potrivit lui Steven Sund. "Aveau arme, munitie chimica, explozivi. Acesti criminali erau pregatiti pentru razboi", a adaugat el.Cinci persoane au murit in asalt, printre care un politist lovit cu un extinctor.Cu o zi inainte de atac, un raport al unui birou local al FBI alertase asupra unor apeluri mai specifice de a trece "la lupta", insa documentul, transmis in acea seara politiei Capitolului, nu a circulat in intern, a dezvaluit Steven Sund."A te multumiti sa apesi pe "trimite" nu este suficient pentru un raport de aceasta natura", a comentat senatoarea democrata Amy Klobuchar, apreciind ca aceasta lipsa de comunicare este "foarte ingrijoratoare".Martorii au mai criticat Pentagonul, care a asteptat cateva ore inainte de a desfasura Garda Nationala.In fata violentei intrusilor, Steven Sund a explicat ca a solicitat intariri foarte devreme.Potrivit acestuia, un ofiter superior, Walter Piatt, i-ar fi raspuns: "Nu-mi place imaginea Garzii Nationale aliniate in fata Capitolului".Martor la discutie, seful politiei din Washington, Robert Contee, a spus ca a fost "stupefiat" de raspuns. "Parea ca trebuie sa bifeze casute pe cand agentii erau pe punctul de a lupta pentru viata lor", a spus el."Este clar ca Garda Nationala nu a raspuns rapid", a apreciat Paul Irving.Nota discordanta, Steven Sund l-a acuzat pe sergentul de la Camera Reprezentantilor ca si-a exprimat si el, inainte de atac, scepticismul sau cu privire la mobilizarea soldatilor. "Era ingrijorat de imaginea oferita", a spus el."Este fals", a raspuns Paul Irving. "Problemele de imagine nu ne-au determinat alegerile", a adaugat.Steven Sund a mai afirmat ca l-a contactat pe Paul Irving la ora 13:09 in ziua asaltului pentru a primi unda verde ca sa ceara intariri. Acesta din urma a spus ca nu-si aminteste si ca nu are nicio inregistrare a acestui apel pe telefonul sau.Senatorii le-au cerut sa le transmita rapoartele despre apelurile si mesajele lor.Parlamentarii celor doua partide, care isi vor relua activitatea saptamana viitoare, si-au aratat disponibilitatea de a lucra "constructiv", lasand deoparte divergentele afisate in timpul procesului lui Donald Trump.La 13 februarie, 57 din cei 100 de senatori au decis ca fostul presedinte republican a fost vinovat de "incitare la insurectie", dar ar fi fost nevoie de o majoritate de 67 congresmeni pentru ca acesta sa fie condamnat. Majoritatea alesilor partidului sau au votat pentru achitarea lui.