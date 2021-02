VIDEO Cel putin 18 morti si 30 de raniti in Myanmar. ONU condamna violentele

Witness record police started gunfire towards civilians in Myanmar Plaza battlefield. Only major protest point where 0 bloodsheds in Yangon today. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/cQkEEyTSDD - Win Ko Ko Aung (@wkkaung) February 28, 2021

Haos in statul din sud-estul Asiei

"Condamnam cu tarie reprimarea violenta a protestelor din Myanmar si facem apel la armata sa inceteze imediat utilizarea fortei impotriva manifestantilor pasnici", a declarat duminica, potrivit unui comunicat, Ravina Shamdasani, purtator de cuvant al Inaltului Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului."Toata ziua, in mai multe locuri, politia si armata au raspuns un manifestatii pasnice recurgand la o forta letala si mai putin letala care, potrvit unor informatii credibile primite de catre Biroul ONU al Drepturilor Omului (UNHRC), s-a soldat cu cel putin 18 morti si30 de raniti", a anuntat Biroul ONU."Myanmarul este un camp de lupta", a denuntat pe Twitter Charles Maung Bo, un cardinal catolic in aceasta tara majoritar budista.Myanmarul se afla in haos dupa ce junta militara a plasat-o in detentie pe conducaroarea aleasa Aung San Suu Kyi si pe mai multi membri ai partidului sau, Liga Nationala pentru Democratie (LND) la 1 februarie.Aung San Suu Kyi, in vrsta de 75 de ani, este acuzata de importarea ilegala a sase talkie-walkie si de incalcarea reglementarilor impuse in lupta impotriva covid-19.In mai multe cartiere din fosta capitala Yangon, politia, sustinuta de elemente din cadrul armatei, a tras cu gloante reale, dupa ce nu a reusit sa disperseze multimea cu grenade asurzitoare, gaze lacrimogene si tiruri de somatie.Mai multi raniti au fost evacuati purtati in spate de catre barbati, lasand in urma dare de sange pe jos.Un barbat a murit la spital, dupa ce a fost impuscat in piept, potrivit unei surse medicale, care a cerut protectia anonimatului.Politia a deschis focul impotriva manifestantilor si la Dawei, un oras situat in sudul tarii, unde a ucis trei manifestanti si a ranit altii, declara pentru Reuters un oficial politic local, Kyaw Min Htike.Potrivit publicatiei locale Myanmar Now, doua persoane au fost ucise la Mandalay, al doilea cel mai important oras din tara.O locuitoare contactata de Reuters a anuntat noi tiruri duminica seara (ora locala) si ca o femeie a fost ucisa. "O echipa medicala a examinat-o si i-a confirmat moartea. Ea a fost impuscata cu un glontin cap", a precizat ea. Protestele de strada si interventiile politiei au creat haos in statul din sud-estul Asiei dupa ce armata a rasturnat de la putere guvernul condus de Aung San Suu Kyi, laureata a premiului Nobel pentru pace. Pucistii au arestat mai multi oficiali si au pus capat tranzitiei democratice dupa 50 de ani de regim militar, sub pretextul fraudelor la alegerile din noiembrie 2020.Mai multe state occidentale au condamnat lovitura de stat si represiunea din Myanmar.