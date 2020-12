VIDEO Violente la Washington intre sustinatorii lui Trump si contra-protestatari. 4 oameni au fost injunghiati

"Four people stabbed in Washington DC amid clashes between Trump supporters and counter-protesters" https://t.co/QrbWDxenV9 - cinematicdopeness (@pyrextv) December 13, 2020

La marsul la care era denuntata victoria lui Joe Biden in alegerile prezidentiale, patru oameni au fost injunghiati si 23 au fost arestati.Violentele au izbucnit pe strazile din Washington DC intre grupuri de extremisti de dreapta si contra-protestatari, la finalul unui mars organizat de conservatori ce sustin fara dovezi ca alegerile prezidentiale din 3 noiembrie au fost fraudate.Demonstratia a fost, in mare parte, pasnica, insa violentele au inceput odata cu lasarea serii.Grupuri Proud Boys pro-Trump si contra-protestatari Antifa (miscare politica anti-fascista) s-au confruntat pe strazile din centrul orasului si, desi politia a folosit spray-uri lacrimogene pentru a-i dispersa, rivalii s-au regrupat si violentele au continuat sporadic.Patru oameni au fost dusi la spital cu rani provocate de cutit care le pot pune viata in pericol, a scris Washington Post, care citeaza un purtator de cuvant al pompierilor din DC. Politia a anuntat ca 23 de oameni au fost arestati.Aproximativ 200 de membri ai Proud Boys au participat la mars sambata, in apropierea hotelului Trump din capitala. Amestecandu-se cu grupuri religioase, care indeamna la mitinguri de rugaciune pentru presedintele invins, membrii Proud Boys au purtat uniforme de lupta si veste antiglont, caschete si au salutat in stilul nationalistilor albi.Ei au strigat insulte la adresa protestatarilor Antifa si au ars steaguri Black Lives Matter, insa politia a reusit sa tina grupurile departe pana seara.Proteste au avut loc sambata si in Georgia , Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada si Arizona, unde echipa de campanie a lui Trump a facut eforturi sa schimbe rezultatul alegerilor.Presa locala din capitala statului Washington, Olympia, a scris ca o persoana a fost impuscata si trei arestate dupa confruntarile dintre grupuri pro si anti Trump.Peste 50 de Curti federale si de stat au confirmat victoria democratului Biden in alegeri. Curtea Suprema a SUA a respins vineri seara un proces intentat de procurorul general al Texas, prin care era urmarita schimbarea rezultatelor votului in patru state. Donald Trump a sustinut inca din seara alegerilor ca alegerile au fost fraudate, insa nu a prezentat vreo dovada relevanta.Citeste si: Protectia Copilului Bacau a cumparat masini de peste 650.000 de lei, in timp ce angajatii ies in strada pentru ca nu si-au primit salariile