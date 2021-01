Violentele de la Capitoliul din Washington. Anchetatorii verifica si varianta unui atac planificat in detaliu

Dovezile descoperite pana acum, inclusiv arme si tactici observate in inregistrarile video, sugereaza un nivel de planificare care ii face pe anchetatori sa creada ca atacul nu a fost doar un protest scapat de sub control, a transmis un oficial al fortelor de ordine federale.Intre indiciile examinate de FBI se numara si indicii ca anumiti participanti la mitingul convocat de Donald Trump in afara Casei Albe au plecat de la eveniment mai devreme, posibil pentru a lua obiecte pe care sa le foloseasca in atacul de la Capitoliu.O echipa de anchetatori si procurori este concentrata pe aspectul controlat al atacului, urmarind informatiile legate de comunicatii si circulatie pentru a hotari daca pot construi un caz similar unei investigatii antiterorism, a mai spus oficialul.Este necesara o investigatie considerabila. Prezenta procurorilor anticoruptie si a agentilor este, in parte, motivata de expertiza lor in investigatii financiare."Urmarim banii", a adaugat oficialul.Pana miercuri dimineata, FBI a anuntat ca a primit peste 126.000 de ponturi din partea publicului referitor la atacul de la Capitoliu, de trei ori mai multe fata de numarul celor primite luni.Intre ponturile primite se numara unele care par sa arate membri ai Congresului cu oameni care apoi au aparut la revolta de la Capitoliu, au spus doi oficiali ai fortelor de ordine. Asta nu inseamna ca membri ai Congresului sau ai echipelor sunt anchetati, dar FBI verifica veridicitatea celor sustinute.James Comey, fost director FBI, a declarat miercuri seara ca dovezile pe care le-a vazut pana acum sugereaza ca atacul de la Capitoliu a fost o conspiratie organizata."Nu exista dubii ca au existat niste conspiratii", a declarat el pentru CNN.Incidentele de miercurea trecuta s-au soldat cu cateva zeci de raniti si cinci decese. Presedintele Donald Trump a fost, miercuri, pus sub acuzare de Camera Reprezentantilor pentru "incitare la insurectie".