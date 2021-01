Violentele de la Capitoliu, condamnate de sefii de la Pentagon intr-o scrisoare adresata trupelor

"Aceasta revolta violenta a luat forma unui asalt direct impotriva Congresului Statelor Unite, impotriva edificiului Capitoliului si procesului nostru constitutional", denunta marti, intr-un rar mesaj adresat trupelor, Comitetul sefilor Statului Major Interarme, din care fac parte ofiterii de cel mai inalt rang din cadrul armatelor americane."Dreptul la libertatea de exprimare si de adunare nu autorizeaza pe nimeni sa recurga la violenta, la razvratire si la insurectie", se arata in aceasta scrisoare, semnata de catre seful StatuluiMajor american, generalul Mark Milley.In scrisoare se subliniaza ca fiecare militar angajat sub drapelul american este obligat sa apere Constitutia Statelor Unite.Statele Unite si captala lor federala, Washingtonul, se pregatesc de instalarea la putere a lui Joe Biden , la Casa Alba , la 20 ianuarie, care urmeaza sa devina comandantul suprem al fortelor armate americane.Respingerea victoriei candidatului democrat in alegeri de catre Donald Trump si numerosi sustinatori ai acestuia alimenteaza o atmosfera puternic tensionata in tara, iar in vederea ceremoniei investirii lui Joe Biden s-au dispus masuri importante de securitate.Armata americana urmeaza sa ia parte la aceast vasta operatiune de securizare a Washingtonului, prin desfasurarea a mii de membri ai Garzii Nationale, o forta militara de rezerva.Armata a pastrat tacerea aproape o saptamana dupa incidentele violente de la Capitoliu.Mark Milley nu a comentat incidentele pentru ca nu a vrut sa se amestece in probleme politice, potrivit unor oficiali, scrie Reuters.Aceasta tacere a generalului aminteste de prezenta lui Mark Milley, in iunie, alaturi de Donald Trump, la un mars de la Casa Alba catre o biserica vecina, dupa ce fortele de ordine au folosit gaze lacrimogene si au tras cu gloante de cauciuc pentru a dispersa manifestantii pasnici impotriva rasismului la Casa Alba.