Virginia, primul stat din sudul Statelor Unite care a abolit pedeapsa cu moartea

Dezbateri tensionate

"Astazi nu exista loc pentru pedeapsa cu moartea in acest stat, in sud si in aceasta tara", a declarat guvernatorul democrat Ralph Northam in cursul unei ceremonii la inchisoarea din Greensville, unde au avut loc pana acum executiile. Abolirea pedepsei cu moartea este ''ceea ce trebuie facut'', a subliniat el.''Nu poti da aceasta pedeapsa finala fara a fi 100% sigur ca ai dreptate si nu poti da cuiva aceasta pedeapsa finala stiind ca sistemul nu functioneaza la fel pentru toata lumea'', a explicat guvernatorul, subliniind ca 296 dintre cei 377 de detinuti executati in secolul al XX-lea erau afro-americani.Dupa dezbateri foarte tensionate, cele doua Camere ale statului Virginia au votat in favoarea unei legi pentru abolirea pedepsei cu moartea la inceputul acestui an.Virginia se alatura altor 22 de state americane in care pedeapsa cu moartea a fost deja abolita, insa decizia sa este cu atat mai simbolica cu cat niciun stat din fostul Sud segregationist nu a facut inca acest pas.Guvernatorul Northam a subliniat istoria ''lunga si complicata'' a Virginiei, unde ''rasismul si discriminarile din trecutul nostru se repeta astazi in sistemul nostru'' judiciar.Colonistii europeni stabiliti la Jamestown au pus in aplicare in 1608 ceea ce este considerata ca fiind prima executie pe teritoriu american, cel executat fiind un capitan acuzat de spionaj.De atunci, Virginia a executat 1.391 de condamnati, conform Centrului de informare privind pedeapsa cu moartea (DPIC), mai mult decat orice alt teritoriu american. Tot in Virginia au fost adusi in 1619 primii sclavi din Africa