Vizita in Taiwan a ambasadoarei americane la ONU a fost anulata

Secretarul de stat Mike Pompeo anuntase anterior ca renunta la o calatorie la Bruxelles, pentru a se dedica tranzitiei la noua administratie Biden.Anuntul acestei deplasari in Taiwan a ambasadoarei americane la ONU a atras critici puternice din partea Chinei.Ministerul de externe taiwanez a reactionat miercuri, declarand ca "intelege si respecta" decizia Departamentului de Stat de a anula vizita, potrivit Reuters."Ministerul afacerilor externe regreta faptul ca ambasadoarea SUA la Organizatia Natiunilor Unite, Kelly Craft, nu poate conduce o delegatie in vizita in Taiwan in perioada 13-15 ianuarie conform programarii, dar saluta o vizita din partea ambasadorului Craft intr-un moment potrivit in viitor", se arata intr-un comunicat al ministerului de externe de la Taipei.