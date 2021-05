Putin reactioneaza dupa retragerea SUA din tratatul "Cer Deschis". Ce a facut liderul de la Kremlin

Pe 15 ianuarie anul curent, Ministerul Afacerilor Externe rus a anuntat ca a demarat procedurile interne pentru retragerea Federatiei Ruse din acest tratat. Potrivit diplomatiei ruse, retragerea Washingtonului din Tratatul "Cer Deschis", care s-a concretizat pe 22 noiembrie anul trecut, "a alterat considerabil echilibrul de interese al tarilor-membre" ale tratatului.In februarie, autoritatile ruse asigurasera "sa lase usa deschisa" pentru a reveni la prevederile tratatului daca Statele Unite ar face acelasi lucru, aminteste AFP.Tratatul "Cer Deschis", incheiat in 1992 si in vigoare din 2002, le permite celor circa 30 de tari semnatare sa survoleze orice parte din teritoriul celorlalte state participante si sa faca fotografii din zbor, pentru a se asigura ca tarile vecine nu pregatesc atacuri militare. Moscova refuza sa ramana membru fara Statele Unite, deoarece considera ca ceilalti semnatari, multe tari europene membre NATO si Canada , ar transmite informatii despre Rusia la Washington Pe 21 mai anul trecut, fostul presedinte al SUA, Donald Trump , a anuntat retragerea tarii sale din Tratatul "Cer Deschis" in termen de sase luni.La momentul respectiv Kremlinul a deplans retragerea SUA din acest pact, pe care Rusia il considera "un instrument foarte important pentru intarirea increderii reciproce in termeni de control aspra armelor".Dupa denuntarea mai multor tratate internationale de catre Donald Trump, administratia lui Joe Biden a luat masuri in favoarea revenirii la unele dintre ele, precum negocierile in curs cu privire la energia nucleara iraniana.Statele Unite au extins, de asemenea, in extremis, in ianuarie, importantul tratat ruso-american New Start pentru limitarea arsenalelor nucleare. Insa in ceea ce priveste revenirea la tratatul "Cerul Deschis", negocierile par a fi intr-un impas. Administratia Trump a iesit din acord dupa ce a acuzat Rusia ca l-a incalcat.Relatiile ruso-americane au continuat sa se deterioreze in ultimii ani, cu sanctiuni si expulzari incrucisate ale diplomatilor in aprilie. Cu toate acestea, Statele Unite au propus in iunie un summit Biden-Putin intr-o tara terta, o oferta in curs de negociere si pe care Kremlinul a privit-o favorabil.