Posibila intalnire intre Joe Biden si Vladimir Putin. Unde si cand ar putea avea loc reuniunea

Deplasare in strainatate

Intr-o discutie telefonica avuta cu Putin in aprilie, Biden i-a propus acestuia sa se intalneasca vara aceasta intr-o tara terta la un summit menit sa stabilizeze relatiile dintre tarile lor.Aceste relatii au ajuns la un nivel foarte jos in urma tensiunilor amplificate recent prin sanctiuni si contra-sanctiuni, inclusiv expulzari reciproce de diplomati, principalele teme de dezacord fiind legate de Ucraina , soarta opozantului rus incarcerat Aleksei Navalnii si acuzatiile de spionaj, ingerinte electorale si atacuri cibernetice pe care Washingtonul le atribuie Moscovei. Finlanda si Austria s-au declarat dispuse sa gazduiasca un asemenea summit."Exista date concrete (...), nu le voi mentiona, dar este vorba despre luna iunie", a declarat Usakov intr-un interviu la postul Rossiya 1.Presedintele american urmeaza sa efectueze in iunie prima sa deplasare in strainatate, in Regatul Unit si apoi in Belgia , pentru summiturile G7 si NATO si o intalnire cu liderii statelor UE.Potrivit unui comunicat emis vineri de Casa Alba , mai multe detalii despre aceasta calatorie vor fi oferite curand, ''in special asupra posibilelor elemente complementare'', formulare care la Washington a alimentat speculatiile despre o eventuala intalnire cu Vladimir Putin.