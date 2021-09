Cum a desființat un vlogger rus un SUV chinezesc considerat premium: "Metalul mașinii e atât de moale încât pare carton flexibil" VIDEO

Un vlogger rus, care e proprietar al unui service de lucrări de izolări fonice a mașinilor a pus mâna pe un SUV premium chinezesc, vândut în Rusia, Cheryxeed TXL și a fost consternat de ceea ce a descoperit. Bărbatul a făcut anterior recenzii la Toyota RAV4 și criticase VW Touareg, potrivit piataauto.md.

Potrivit vloggerului, metalul mașini chinezești s-a dovedit a fi atât de moale încât pare carton flexibil. La fel și acoperișul sau ușile, susține bărbatul. Acesta adaugă că interiorul mașinii e plin de ecrane, dar funcționalitățile acestora sunt aproape de zero.

"Motorul e unul de doar 1.6 litri turbo, iar cutia, deşi e una cu dublu ambreiaj şi vine de la Getrag, e setată oribil, lipsindu-i calibrarea şi rafinamentul, maşina ori pornidu-se brusc înainte, ori alunecând la vale când porneşte în pantă", a spus bărbatul.

"Şi aici am avut un deja-vu din propria noastră experienţă, atunci când iarna, în Moldova, am testat şi noi un SUV chinezesc premium cu filosofie similară, BAIC Beijing X7. Sincer, a fost unul din testele în care am criticat cel mai tare un automobil testat din toată experienţa noastră", a mai comentat vloggerul.

Ads