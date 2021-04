O vloggerita si-a pictat in gluma o masca de protectie pe fata iar acum risca expulzarea VIDEO

In videoclip, se vede cum femeia incearca sa intre intr-un magazin alimentar fara masca pe fata si este respinsa. Ulterior, prietenul ei, Josh Paler Lin i-a pictat acesteia pe fata o masca falsa, reusind astfel sa insele vigilenta agentilor de paza si sa intre in magazin. YouTuberii au filmat momentul, iar videoclipul lor a fost postat pe 22 aprilie si a devenit viral.Acum, cei doi risca sa fie expulzati din insula Bali, care apartine Indoneziei, pentru incalcarea legii locale privind nepurtarea mastii de protectie in spatiile publice.Dezbaterea din jurul videoclipului a atras stranit multe comentarii iar autoritatile din Bali le-au confiscat acestora pasapoartele si urmeaza sa fie analizata masura expluzarii lor.Cu alte ocazii, strainii care au incalcat protocoalele de sanatate legate de coronavirus in Bali au fost fortati sa faca flotari sau genuflexiuni, imaginile pedepsei neobisnuite devenind virale pe retelele sociale.