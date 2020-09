Voci din Germania cer sa se recurga la "arma gazului" impotriva lui Putin, dupa presupusa otravire cu noviciok a lui Navalnii

Moscova: Berlinul nu are proba otravirii lui Navalnii

Parisul condamna "folosirea socanta si iresponsabila" a noviciok

Rusia, pregatita sa coopereze

Washingtonul: Otravirea lui Navalnii, "absolut condamnabila"

Opozantului rus i s-a facut rau la 20 august, la bordul unui avion cu care plecase din Siberia catre Moscova , dupa ce a baut ceai pe aeroport.Spitalizat la Omsk, in Siberia, el a fost transferat la 22 august in Germania, unde Guvernul Angelei Merkel a anuntat miercuri ca detine proba faptului ca Navalnii a fost otravit cu un agent din familia noviciok, folosit deja impotriva fostului diublu spion Serghei Skripal si fiicei sale iulie, in 2018, in Marea Britanie."Trebuie sa existe un raspuns european", a subliniat joi, la postul de radio Deutschlandfunk, presedintele Comisiei Afacerilor Externe din Bundestag Norbert Rottgen."Trebuie sa ducem politici dure, trebuie sa raspundem cu singurul limbaj pe care-l intelege Putin, si anume vanzarea de gaze naturale", a raspuns acest cadru din Uniunea Crestin Democrata (CDU) a Angelei Merkel, intrebat de post daca este necesara oprirea santierului proiectului gazoductului Nord Stream 2 intre Rusia si Germania.Wolfgang Ischinger, fostul ambasador al Germaniei la Washington , in prezent presedintele Conferintei Securitatii de la Munchen (MSC), a facut declaratii asemanatoare, subliniind ca un raspuns "clasic" de expulzare a unor diplomati nu ar fi suficient."Daca vrem sa transmitem impreuna cu partenerii nostri un mesaj clar Moscovei, relatiile economice trebuie sa fie in program, iar asta inseamna ca proiectul Nord Stream 2 nu trebuie lasat deoparte", a declarat el.Insa Ischinger nu indeamna la un boicot total."Nu putem sa ne erijam in zid intre Occident si Rusia. Ar insemna sa mergem prea departe. Insa exista o masura justa de mijloc, intre actiuni diplomatice si un boicot total", a spus el.Rusia a respins, prin Ministerul de Externe, acuzatiile germane, afirmand ca Berlinul nu dispune de niciun element de proba si deplangand ca germania nu a cooperat cu ea.Afirmatiile Guvernului german, potrivit carora Navalnii a fost otravit cu o substanta de tip noviciok nu sunt sustinute cu nicio proba, a subliniat ministerul, citat de RIA Novosti.Franta si Uniunea Europeana (UE) sustin acuzatiile Germaniei si condamna otravirea, denuntand o atingere la adresa dreptului international."Vreau sa condamn in termenii cei mai puternici folosirea socanta si iresponsabila a unui asemenea agent" neurotoxic, a denuntatseful diplomatiei franceze, relateaza AFP.La cateva ore dupa anuntul Germaniei cu privire la folosirea unui agent neurotoxic de tip noviciol impotriva opozantului rus Aleksei Navalnii, comunitatea internationala a inceput sa reactioneze.Dupa Statele Unite si Regatul Unit, Franta, prin vocea lui Jean-Yves Le Drian, a denuntat "folosirea socanta si iresponsabila" a acestei substante.Exista "intrebari grele" si "este responsabilitatea autoritatilor ruse sa raspunda", a apreciat el, precizand ca "Franta se afla in legatura stransa cu autoritatile germane si cu partenerii sai, pentru a se coordona asupra raspunsului pe care sa-l dea".Anterior, cancelarul german Angela Merkel a subliniat ca Rusia "poate si trebuie" sa raspunda "problemelor" ridicate de otravire, menita sa-l "reduca la tacere" pe Navalnii.Rusia s-a declarat pregatita sa "coopereze deplin" cu Germania pe tema sanatatii lui Navalnii."Suntem pregatiti si suntem interesati sa cooperam deplin si sa schimbam infromatii cu privire la acest subiect cu Germania", a dat asigurari un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentia rusa de presa RIA Novosti. Casa Alba considera otrivirea lui Navalnii "absolut condamnabila", a subliniat, pe Twitter , Consiliul Securitatii Nationale (NSC).Moscova a recurs deja la noviciok in trecut, denunta NSC, care anunta ca Washingtonul "va coopera cu aliatii sai si comunitatea internationala pentru ca cei care au comis acest act in Rusia sa fie pusi in fata responsabilitatii pe care o au, indiferent de nivelul la care conduc probele si sa se puna capat activitatilor rele ale acestora".