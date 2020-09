Ce a patit unul dintre voluntarii pentru vaccinul anti-Covid produs de Oxford, la 14 ore dupa ce a primit serul

AstraZeneca a oprit testele de faza finala

"M-am trezit cam la ora 2:00 dimineata si inghetam, dar aveam o temperatura de peste 39 de grade. M-am simtit incredibil de slabit si nu am putut sa ma ridic si sa ma misc, asa ca prietena mea a trebuit sa-mi cumpere un paracetamol. Temperatura a persistat aproximativ o zi si m-am simtit foarte slabit si letargic si nu am putut face nimic", a povestit britanicul, care s-a vaccinat in luna mai.In primele doua zile, barbatul - care a preferat sa ramana anonim - a avut si dureri de cap puternice si frisoane.Britanicul a mai spus ca cele mai severe simptome i-au disparut cand s-a trezit in a treia zi dupa administrarea vaccinului, insa a continuat sa resimta efectele secundare.Voluntarul a mai spus ca trebuia sa mai primeasca o doza a vaccinului luni, insa a primit un e-mail in care i s-a transmis ca programarea a fost anulata."Deoarece a fost identificata o boala la un voluntar, care ar putea fi legata de vaccin, amanam testele pana cand avem mai multe informatii. Imbolnavirile apar in timpul studiilor cu un numar mare de oameni (18.000 de voluntari din intreaga lume) si, prin urmare, trebuie sa analizam cu atentie fiecare imbolnavire, pentru a evalua diagnosticul si pentru a vedea daca exista o explicatie evidenta", se arata in mesajul primit de barbat.Compania AstraZeneca a anuntat marti ca a oprit testele de faza finala pentru vaccinul impotriva Covid-19, din cauza unei "boli aparute in mod inexplicabil" la un participant la studiu din Marea Britanie.In ciuda efectelor secundare, el spune ca ar fi mers sa ii fie administrata o noua doza de vaccin si sa continue testele, insa aceste mesaj l-a ingrijorat."Daca nivelul anticorpilor era in scadere, as fi vrut sa ma asigur ca inca sunt protejat. Insa sunt putin ingrijorat acum daca exista reactii adverse in randul celor care au primit vaccinul. Speram ca este nevoie de o singura injectie", a spus el.Vaccinul produs la Oxford introduce in corp o cantitate mica de virus - care nu poate imbolnavi pacientul - ce provoaca o reactie imuna a organismului, care invata cum sa se lupte cu SARS-CoV-2. Vaccinul este administrat in doua doze, astfel incat sa nu ajunga in organism o cantitate prea mare de virus, careia sistemul imunitar sa nu ii faca fata."M-am simtit bine de atunci si nu cred ca am fost infectat cu coronavirus, desi am iesit si m-am plimbat, ceea ce este o veste buna", a mai continuat el.Voluntarul a mai povestit ca a decis sa se ofere voluntar pentru testarea vaccinului, pentru ca isi dorea sa se protejeze de Covid-19, in conditiile in care toti din jurul sau incepusera sa se imbolnaveasca."Stirea ca ar putea fi o reactie adversa serioasa, care a oprit testele clinice pentru unul dintre cele mai promitatoare vaccinuri, unul despre care am auzit atatea, ne arata de ce trebuie sa avem mare grija cu vaccinurile. Nu sunt jucarii", a declarat profesorul William Haseltine.