A fost creata o vopsea care poate inlocui panourile fotovoltaice

O astfel de tehnologie ar asigura o utilizare mai usoara chiar si pe cladirile inalte, iar panourile fotovoltaice ar putea fi intretinute doar printr-o noua aplicare a vopselei, noteaza Tech Xpress Celulele solare procesabile, care functioneaza prin acoperirea unei suprafete cu o solutie ("vopsea") de celule solare, nu sunt inca fezabile pentru consumul larg. Pentru moment, o astfel de tehnologie fotovoltaica aplicata pe suprafete mari prezinta performante reduse si dificultati legate de productie.Echipa condusa de catre dr. Son, de la Korea Institute of Science and Technology (KIST), a dezvaluit ca materialele organice disponibile in comert se cristalizeaza usor, ceea ce le face inutilizabile pentru aceasta tehnologie. Solventul in care se dizolva materialul celulei solare se evapora pentru a forma o pelicula, care apare lent.In ceea ce priveste metoda de acoperire prin centrifugare, un proces pe suprafata mica, utilizat in cercetarea de laborator, substratul este rotit rapid in timpul procesului de formare a peliculei pentru a accelera evaporarea solventului, ceea ce face posibila formarea unui strat fotovoltaic, fara a reduce eficienta acestuia.Pe baza acestor informatii, cercetatorii coreeni au dezvoltat o tehnologie fotovoltaica organica de inalta performanta, pentru suprafete mari, controland rata de evaporare a solventului, dupa etapa de acoperire. Rezultatul fost o noua tehnologie, cu o eficienta de conversie a energiei cu 30% mai mare."Principiile fundamentale de proiectare a materialelor pentru celule solare, capabile sa utilizeze solutiile de inalta calitate, vor accelera in viitor dezvoltarea celulelor solare procesabile. Acest studiu a contribuit la cresterea eficientei celulelor solare de noua generatie si la dezvoltarea tehnologiei de baza, pentru comercializare", a explicat dr. Son.Odata rezolvate neajunsurile intampinate in prezent, celulele solare procesabile vor revolutiona piata actuala de energie, oferind o alternativa de energie verde continua, mai usor de utilizat si la un pret scazut.