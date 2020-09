Un judecator federal al SUA a blocat schimbarile de la posta americana, care ar incetini livrarea voturilor la alegerile prezidentiale. "Un act motivat politic"

Judecatorul districtual Stanley Bastian, din Yakima, statul Washington , a declarat ca a emis o hotarare la nivel national solicitata de 14 state intr-un dosar impotriva presedintelui SUA Donald Trump , directorului Postei Louis DeJoy si serviciului postal al SUA, intentat impotriva schimbarilor in activitatea institutiei adoptate in luna iulie.Cele 14 state, in frunte cu statul Washington, au depus o motiune pentru o hotarare preliminara prin care solicitau instantei sa opreasca imediat o politica de "a lasa corespondenta in urma", care obliga camioanele postale sa plece la anumite ore, indiferent daca a fost incarcata corespondenta.Statele au solicitat, de asemenea, ca toate corespondentele electorale sa fie tratate ca fiind corespondenta de prima clasa, inlocuirea masinilor de sortare necesare care au fost eliminate si ca serviciul postal sa respecte angajamentul lui DeJoy de a suspenda modificarile pana dupa alegerile din 3 noiembrie.DeJoy, un sustinator al lui Trump, a declarat in august ca va opri multe dintre modificarile de reducere a costurilor pe care le-a pus in aplicare pana dupa alegerile prezidentiale, dupa ce democratii l-au acuzat ca a incercat sa il ajute pe Trump, lucru pe care l-a negat.Din cauza pandemiei de coronavirus, este asteptata o crestere a numarului buletinelor de vot trimise prin posta."Statele au demonstrat ca inculpatii sunt implicati intr-un atac motivat politic asupra eficientei serviciului postal", a spus judecatorul dupa aproximativ 2 ore si jumatate de argumente, pe care Reuters le-a auzit prin telefon."Au demonstrat, de asemenea, ca acest atac asupra serviciului postal ar putea afecta iremediabil capacitatea statelor de a administra alegerile generale din 2020".Judecatorul a spus ca masura preliminara va fi emisa in esenta in conformitate cu solicitarea statelor.Purtatorul de cuvant al Serviciului Postal al SUA, Dave Partenheimer, a declarat ca, in timp ce agentia isi exploreaza optiunile legale, este "pregatita si angajata sa gestioneze orice volum de posta electorala pe care o primeste."Prioritatea noastra numarul unu este sa livram corespondenta electorala la timp", a spus Partenheimer.Pe langa statul Washington, statele participante la acest proces includ: Colorado, Connecticut, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Mexico, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginia si Wisconsin.Procese similare formulate de state sunt in curs in Pennsylvania si New York."Victoria de astazi protejeaza o institutie de importanta majora pentru tara noastra. Americanii pot acum sa voteze cu incredere prin posta si sa-si faca auzite vocile"", a declarat procurorul general al statului Washington, Bob Ferguson, dupa hotararea judecatorului.