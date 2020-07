Vulcanul Telica, din Nicaragua, a intrat in eruptie. Cenusa, aruncata in aer pana la 60 de metri inaltime

"Miercuri, 10 explozii de gaz si emisii de cenusa au fost inregistrate la vulcanul Telica", care are o inaltime de 1.061 de metri, a informat Sistemul National pentru Prevenirea Dezastrelor din Nicaragua (Sinapred) pe site-ul guvernului."Cenusa a fost expulzata la o inaltime cuprinsa intre 30 si 60 de metri si a cazut din nou in crater, pe masura ce norul de fum se deplaseaza spre nord", a spus Sinapred.Vulcanul Telica este situat la circa 20 de kilometri nord de orasul Leon (nord-vestul Nicaragua) si face parte din Cordillera Los Maribios (Pacific) si, potrivit specialistilor, este activ din 1527.In timpul uneia dintre eruptiile sale, in 1948, gazele cu miros de sulf au provocat "tulburari digestive si sangerari nazale mai multor locuitori ai satului Telica", potrivit rapoartelor Institutului de Studii Teritoriale din Nicaragua (Ineter).