Walmart retrage armele si munitia din raioanele magazinelor, dupa violentele de la Philadelphia si inaintea unor alegeri tensionate

"Am vazut momente izolate de agitatie sociala si, asa cum am facut in mai multe randuri in ultimii ani, ne-am scos armele si munitia din raioane, ca masura de precautie, pentru securitatea utilizatorilor nostri", a anuntat joi un purtator de cuvant al Walmart.Marca precizeaza ca aceste arme raman de vanzare. Ea a facut la fel in vara, in timpul manifestatiilor de dupa uciderea afroamericanului George Floyd de catre un politist alb, la Minneapolis.Walmart vinde arme in jumatate dintre magazinele sale mari, mai ales in regiuni de vanatoare, precizeaza grupul. Aceasta masura intervine in contextul in care in orasul Philadelphia, in Pennsylvania, au avut loc manifestatii dupa uciderea unui barbat de culoare de catre politisti, care au degenerat in jafuri ce au condus la arestari.Mai multe inregitrari video, difuzate de presa locala, surprind un hipermarket Walmart jefuit, in nordul orasului. Decizia a fost luata, de asemenea, intr-un context tensionat, inainte de alegerile de marti. Donald Trump a refuzat sa spuna, in mai multe randuri, daca va veda in mod pasnic puterea, in cazul unei infrangeri.Locatarul Casei Albe a sugerat ca numai niste fraude masive - despre care clameaza, fara probe, ca au fost facute posibile de recurgerea sporita la votul prin corespondenta, din cauza pandemiei covid-19 - l-ar putea impiedica sa obtina o victorie.In centrul Washingtonului, numeroase imobile au inceput miercuri sa-si baricadeze intrarile si vitrinele, de frica unor eventuale manifestatii dupa seara alegerilor.