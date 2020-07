Washington DC: 230 de ani de la fondarea natiunii

Intre 1776 si 1800, Congresul american s-a intalnit in mai multe locuri. Philadelphia a servit drept ultima capitala pentru perioada 1790-1800. Amplasarea sediului permanent al guvernului federal a fost o problema controversata care i-a impartit pe americani timp de mai multi ani. Au fost sugerate diverse posibilitati si multe compromisuri au fost facute pana cand, in sfarsit, la 16 iulie 1790, Congresul a adoptat legea prin care a fost ales locul fondarii capitalei nationale, noteaza acelasi site, citat de Agerpres.Intr-o proclamatie emisa la 24 ianuarie 1791, presedintele George Washington a anuntat amplasarea permanenta a noii capitale, o suprafata de pamant la confluenta raurilor Potomac si Anacostia, care va deveni in cele din urma Districtul Columbia, potrivit https://guides.loc.gov/.Arhitectul Pierre Charles L'Enfant (1754-1825) a fost insarcinat cu proiectarea capitalei, avand viziunea unui oras indraznet si modern, cu bulevarde grandioase si spatii ceremoniale care aminteau de o alta mare capitala mondiala, Parisul natal al lui L'Enfant. El a planificat un sistem gen retea, centrul fiind reprezentat de cladirea Capitol. Pentru prima data in istorie, un oras a fost inaltat exclusiv cu destinatia de capitala.La scurt timp dupa ce proprietarii terenurilor selectate pentru capitala, ce apartineau statelor Maryland si Virginia, si-au transferat proprietatea catre guvern, presedintele Washington a inceput sa se refere la orasul nou creat drept "Orasul Federal". La o sedinta din 9 septembrie 1791, comisarii au convenit ca "districtul federal se va numit 'Teritoriul Columbia' iar orasul federal 'orasul Washington'''. Termenul "district" era mai popular decat "teritoriu", inlocuindu-l oficial la constituirea noii capitale in 1871. Numele "Washington" a fost ales de comisari pentru a-l onora pe presedinte. "Columbia", o forma feminina a numelui "Columb", a fost popularizata drept nume pentru America in poeziile si cantecele patriotice de dupa Razboiul de Independenta. Termenul a idealizat calitatile Americii ca tara a libertatii, potrivit http://www.dchistory.org/.Designul steagului Districtului Columbia a fost aprobat in 1938. El contine trei stele rosii deasupra a doua benzi orizontale rosii pe un fond alb. Reprezentarea a fost luata de pe stema familiei lui George Washington, care a aparut pe una dintre cele mai vechi harti ale districtului in 1792.In timpul Razboiului din 1812, Washington D.C. a fost ocupat de armata engleza. In 1814, englezii au incendiat mai multe cladiri federale, intre care Casa Alba (ridicata intre 1792-1817, cu completari ulterioare, resedinta a presedintelui SUA), Capitoliul (construit intre 1793-1829, sediul Congresului) si Biblioteca Congresului (1800), dar si cladiri de locuit. Ulterior, Thomas Jefferson, al treilea presedinte al SUA (1801-1809), a refacut colectia bibliotecii vanzand intreaga sa biblioteca pentru 23.950 de dolari in 1815, potrivit https://washington.org/ si "Enciclopediei Statelor Lumii" (Editura Meronia, 2016).In 1847, portiunea orasului care a apartinut initial Virginiei a fost retrocedata, dupa ce alegatorii din Alexandria au ales sa paraseasca D.C., vazand ca au fost lasati in afara dezvoltarii ce luase avant de cealalta parte a raului. Se mai pot observa, si astazi, cateva pietre originale de hotar.Orasul a crescut ca marime in urma Razboiului Civil (1861-1865). Sclavii aflati la Washington au fost emancipati la 16 aprilie 1862, cu noua luni inainte de Proclamatia de emancipare si, prin urmare, a devenit un punct central al sclavilor eliberati. Washington D.C. a ramas, in continuare, casa unei populatii afro-americane semnificative si vibrante, inclusiv a abolitionistului Frederick Douglass. O armata substantiala a fost infiintata tocmai pentru a proteja capitala in timpul razboiului, iar guvernul federal a crescut in jurul acestei administratii, noteaza https://washington.org/.Washingtonul de dupa razboi a cunoscut o extindere substantiala, absorbind in cele din urma Georgetown si zonele rurale inconjuratoare dincolo de planurile initiale ale lui L'Enfant. Limita initiala a orasului Washington era Florida Avenue, denumita initial Boundary Street. Primele cartiere au fost cele care au crescut in jurul Capitoliului (Hill Capitol), Center Market (Downtown) si Casa Alba (Piata Lafayette). Extinderea liniilor de tramvai la mijlocul secolului al XIX-lea a stimulat crearea de noi suburbii.In 1901, prin realizarea Planului McMillan, orasul si-a propus sa completeze pe deplin proiectele originale ale arhitectului de origine franceza. Acesta a inclus o reproiectare si o extindere a National Mall, astazi bijuteria orasului. Orasul a continuat sa se extinda si sa se dezvolte de-a lungul secolului al XX-lea, desi a trecut prin revolte si tulburari civile in anii '60 -'70, iar multi locuitori au parasit zonele interioare ale orasului pentru suburbii. Astazi, aceste zone din centrul orasului sunt supuse unei renasteri urbane si multe persoane se muta din nou in Washington.Desi capitala, locuitorii din Washington nu au avut de la inceput o autonomie deplina. Reprezentarea in Congres era limitata la un delegat fara vot in Camera Reprezentantilor si la un senator din umbra. In 1964, locuitorilor li s-a permis sa voteze pentru prima data la alegerile prezidentiale; abia in 1973 orasul si-a ales propriul primar, potrivit https://washington.org/.Dupa mai bine de 200 de ani, Washington D.C. s-a dezvoltat ca un oras complex, stratificat, cu un caracter distinctiv: un oras pentru localnici dar si un centru politic international si un loc uimitor de vizitat.