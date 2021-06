Statul american Washington ofera "un joint in schimbul unei vaccinari". Cum functioneaza schema

Dispensarele de canabis din Washington , un stat care a legalizat folosirea reacreativa a marijuanei in 2012, sunt autorizate sa ofere un joint prerulat oricarei persoane in varsta de peste 21 de ani care se vaccineaza in ele.Aceasta decizie intervine dupa ce barurile au fost autorizate sa ofere o bautura alcoolica adultilor care s-au vaccinat.Peste jumatate (54%) dintre adultii din statul Washington au fost vaccinati cu cel putin o doza de vaccin impotriva covid-19, potrvit unor date statistice recente.Insa ritmul vaccinarii a incetinit, la fel ca in restul Statelor Unite, iar initiative originale in vederea incurajarii persoanelor reticente sa se vaccineze s-au multiplicat in ultimele saptamani.State ca Ohio sau California ofera accesul la "loterii" cu sume de bani , burse universitare si alte premii persoanelor care apar pe lista vaccinatilor.Alte state ofera locuri la intreceri sportive, bilete de avion, camionete si chiar pusti de vanatoare in statul rural West Virginia.Unele dispensare de canabis din Arizona au distribuit deja produse clientilor lor care s-au vaccinat in acestea.Presedintele Joe Biden a stabilit ca obiectiv vaccinarea a 70% dintre adulti cu cel putin o doza de vaccin impotriva covid-19 pana la 4 iulie, Ziua nationala a Americii.Pragul de 50% a fost atins la 25 mai.Potrivit ultimelor date de la autoritatile sanitare, 63,7% dintre americani s-au vaccinat pana in prezent.