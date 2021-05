Washingtonul dezminte un posibil schimb de prizonieri cu Iranul, iar Londra minimalizeaza speculatiile despre eliberarea lui Zaghari-Ratcliffe

Anterior, postul public de televiziune din Iran a citat o oficialitate iraniana care a declarat ca Zaghari-Ratcliffe va fi eliberata "dupa achitarea de catre Regatul Unit a datoriei sale militare in valoare de 400 de milioane de lire" fata de Iran "Relatarile privind un acord de schimb de prizonieri nu sunt adevarate. Asa cum am mai spus, ridicam intotdeauna problema americanilor detinuti sau disparuti in Iran. Nu ne vom opri pana cand nu vom putea sa-i reunim cu familiile lor", a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, Ned Price.Informatia a fost dezmintita si de seful de personal al Casei Albe, Ron Klain. "Din nefericire, acea relatare nu este adevarata. Nu exista niciun acord pentru eliberarea acelor patru americani", a declarat Klain in emisiunea "Face the Nation" de la postul CBS.Postul Al-Mayadeen relatase duminica, citand surse iraniene neidentificate, ca Iranul va elibera patru americani acuzati de spionaj in schimbul eliberarii a patru iranieni detinuti in SUA si a deblocarii sumei de 7 miliarde de dolari din fondurile iraniene inghetate.Iranul si marile puteri participa la negocieri pentru restabilirea acordului nuclear din 2015, din care Washingtonul a iesit in urma cu 3 ani.Oficialitati iraniene au declarat luna trecuta pentru Reuters ca un acord interimar ar putea reprezenta o solutie pentru a castiga timp pentru o reglementare care sa implice deblocarea banilor iranieni inghetati in conturi internationale ca urmare a sanctiunilor SUA.Iranul sustine ca circa 20 de miliarde de dolari din veniturile sale din titei au fost inghetate in tari precum Coreea de Sud, Irak si China , dupa sanctiunile impuse de SUA in 2018, cand fostul presedinte american Donald Trump a retras SUA din acordul nuclear international cu Iranul.