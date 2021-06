Statul american Virginia de Vest ofera arme de foc pentru a-si atrage cetatenii la vaccinare impotriva covid-19. Ce premii se mai ofera

Statul a anuntat de asemenea o loterie in valoare de un milion de dolari, destinata persoanelor cu varsta cuprinsa intre 12 si 25 de ani, prin care ofera doua burse complete de patru ani la o universitate din stat, o tentatie intr-o tara in care invartamantul superior costa scump.In urma unei lansari bune, campania de vaccinare stagneaza in acest stat rural situat pe lantul muntos al Apalasilor, in estul tarii, unde doar 41% din populatie a fost vaccinata.Aceasta loterie urmeaza sa se desfasoare saptamanal de la 20 iunie la 4 august, cu loturi destinate locuitorilor care au fost vaccinati cel putin cu o doza de vaccin anticovid, a anuntat marti guvernatorul republican Jim Justice."O parte importanta a statului nostru nu a ales sa se vaccineze inca", a anuntat directorul insarcinat cu sanatatea la Universitatea West Virginia, Clay Marsh.Acest stat le-a oferit deja, in ultimele luni, tinerilor cu varsta cuprinse intre 16 si 35 de ani, o categorie de varsta mai reticenta fata de vaccinare, bonuri de economii in valoare de 100 de dolari sau cecuri-cadou de aceeasi suma, pentru a-i atrage la vaccinare. Lansate de catre statul Ohio , loteriile in valoare de milioane de dolari se multiplica in Statele Unite , in vederea unei relansari a campaniei de vaccinare impotriva covid-19, in scadere de mai multe saptamani.Alte state isi atrag cetatenii reticenti cu bere, pizza sau bilete la evenimente sportive, pe langa alte initiative private. Presedintele Joe Biden vrea sa atinga pragul vaccinariia 70% dintre adulti vaccinati cu prima doza de vaccin impotriva covid-19 pana la 14 iulie.Pragul vaccinarii cu prima doza a 50% dintre adultii americani a fost atins la 25 mai.