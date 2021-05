27 de rute aeriene internationale din Romania se redeschid dupa relaxarea restrictiilor de Covid

Zborurile redeschise vor fi reluate pana in data de 6 iunie. Wizz Air ofera o gama larga de rute cu preturi reduse catre cele mai atractive tari si orase din Europa, inclusiv Italia si Germania, destinatii populare pentru pasagerii romani. Biletele sunt disponibile online pe wizzair.com si prin intermediul aplicatiei pentru mobil.In contextul relaxarii treptate a restrictiilor Covid-19 in Europa, Wizz Air face noi pasi, anuntand redeschiderea unor rute prin care isi va transporta pasagerii catre destinatii europene diversificate. Incepand cu 21 mai, oricine va putea rezerva bilete si se va putea bucura de o vacanta binemeritata sau va putea vizita rude si prieteni de pe continent in timpul verii catre mult mai multe destinatii WIZZ.Tari care beneficiaza de redeschiderea zborurilor sunt Germania, Italia, Spania, Elvetia, Marea Britanie, Portugalia Olanda , Franta si Malta. Anticipand cererea de zboruri, Wizz Air reia cateva rute din Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Targu Mures, Iasi, Sibiu, Bacau, Craiova si Suceava catre destinatii populare precum Roma, Torino, Pisa, Cagliari, Bologna, Venetia Treviso, Catania si Milano sau Memmingen si Frankfurt-Hahn. Din nou, Wizz Air isi demonstreaza rezilienta prin acest anunt si reconecteaza Romania cu Liverpool, Edinburgh si Birmingham, dar si cu Palma de Mallorca, Eindhoven, Lisabona, Lyon, Geneva si Malta.Mai mult decat atat, pentru a-si asigura pasagerii si echipajul ca zboara in conditii de siguranta si fara griji, Wizz Air subliniaza din nou protocoalele de siguranta si sistemul eficient de ventilare. Sistemul de ventilare cu care sunt echipate aeronavele este conceput pentru a inlocui complet aerul de 20 de ori pe ora, astfel incat aerul purificat sa circule in permanenta.Pentru o flexibilitate sporita atunci cand vine vorba de rezervari, Wizz Air recomanda pasagerilor serviciul WIZZ Flex. Prin adaugarea la rezervare, pasagerii au o masura suplimentara de protectie. Astfel, acestia pot alege sa calatoreasca la o alta data sau catre o alta destinatie, precum si sa aiba optiunea de a-si anula zborul cu pana la 3 ore inainte de plecare fara nicio taxa si de a primi 100% din tariful original rambursat imediat in creditul companiei aeriene.