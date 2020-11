Youtube a interzis canalul pro-Trump One America News

"Dupa o analiza atenta, am eliminat un videoclip al OAN si le-am dat un avertisment pentru incalcarea regulilor noastre privind dezinformarea in materie de COVID-19, care interzic continutul ce sustine ca exista o vindecare garantata", a anuntat Ivy Choi, purtatorul de cuvant al YouTube.Este pentru prima data cand platforma detinuta de Google intervine impotriva acestui post, unul din micile canale pro-Trump care refuza sa recunoasca victoria lui Joe Biden in alegerile prezidentiale si alimenteaza zvonurile nefondate de frauda electorala in favoarea acestuia.Dupa trei avertismente, acesta fiind primul, canalul va fi eliminat. Acesta va trebui, de asemenea, sa demonstreze ca a rezolvat problemele raportate de platforma daca doreste sa isi poata monetiza din nou videoclipurile.YouTube a reamintit eforturile sale de combatere a dezinformarii legate de pandemie, in special prin retragerea a 200.000 de videoclipuri periculoase sau inselatoare pe aceasta tema incepand din februarie.Foarte populara retea Youtube, a carei popularitate a crescut si mai mult ca urmare a impunerii masurilor de izolare, a incercat, de asemenea, sa evidentieze canalele care se remarca in ceea ce priveste seriozitatea informatiilor, iar OAN nu se numara printre acestea.Zeci de mii de sustinatori ai lui Donald Trump s-au indepartat luna aceasta de postul conservator de referinta Fox News, indreptandu-se spre canale mai mici ale ultra-dreptei americane.Astfel, in urma cu doua saptamani, Newsmax a trecut de pragul de un milion de telespectatori pentru prima data in istoria sa.Presedintele OAN, Charles Herring, a declarat pentru AFP ca, de mai multe saptamani, canalul sau a avut una din cele mai bune zece audiente ale televiziunilor prin cablu la nivel national, luand in calcul toate programele.Mai multi senatori democrati, in frunte cu Bob Menendez, au adresat marti o scrisoare catre YouTube prin care au cerut conducerii sale sa elimine postarile video care raspandesc dezinformari pe tema alegerilor prezidentiale din 3 noiembrie.Citste si: Donald Trump intentioneaza sa-l gratieze pe fostul sau consilier in probleme de securitate nationala Michael Flynn