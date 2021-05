Amin Zahra, medicul israelian venit in Romania, mesaj dur fata de politica Tel Avivului in Fasia Gaza: "Cum ati proceda daca ar veni cineva v-ar lua pamantul, v-ar darama casa"

"Terorismul nu are o religie anume sau culoare politica!Si acum va intreb pe voi cum ati proceda daca ar veni cineva v-ar lua pamantul, v-ar darama casa, v-ar distruge spitalele si scolile, dar nu s-ar opri aici, va omoara parintii, partenerul de viata, COPIII!! Nu mai aveti LIBERTATE!...Si dupa toate astea tot voi sunteti teroristi, pentru ca ripostati.In doua zile au murit 53 de palestinieni, dintre care 14 sunt copii si 3 femei.. Sunt peste 300 de raniti si mii, care au ramas fara acoperis!Ceea ce se intampla in Gaza si in Ierusalim este o crima pentru palestinieni.Indiferent de natura conflictului, de copii batrani si femei, nu ar trebui sa se atinga nimeni!!!", a scris acesta pe pagina sa de Facebook Amin Zahra, un tanar din Israel, mutat in urma cu 10 ani la Timisoara pentru a urma cursurile Universitatii de Medicina si Farmacie si devenit intre timp cetatean roman , s-a transferat recent la Ploiesti pentru a fi in prima linie a luptei cu COVID-19.In luna iulie, cand au aflat ca sectia ATI dedicata pacientilor COVID-19 din Ploiesti se confrunta cu deficit de personal, Amin Zahra si un coleg al sau, medici rezidenti la Spitalul Judetean Timisoara, s-au oferit voluntari sa mearga la Ploiesti. Consiliul de Securitate al ONU , care s-a reunit miercuri de urgenta pe tema conflictului israeliano-palestinain, nu a ajuns la o inelegere asupra unei declaratii, din cauza unei opozitii insistente a Statelor Unite, cel mai important sustinator al Israelului, declara diplomati pentru AFP.Miscarea islamista armata Hamas a anuntat miercuri uciderea mai multor comandanti de-ai sai in atacuri aeriene israeliene, in Fasia Gaza, relateaza AFP. Hamas a anuntat intr-un comunicat moartea lui Bassem Issa, comandantul ariprii militare a in orasul Gaza , capitala acestei enclave palestiniene, si a "multor" altor comandanti militari de rang inalt din cadrul organizatiei, in atacuri aeriene ale armatei israeliene.Brigada Ezzedine al-Qassam, aripa armata a Hamas, nu dezvaluie identitatea celorlalti membri ai organizatiei ucisi in atacuri aeriene israeliene, insa a salutat, intr-un comunicat, "curajul" "comandantilor" si "combatantilor" care s-au ridicat in timpul agresiunii fortelor de ocupatie - numele dat de Hamas israelului - vizand pozitii ale miscarii.Serviciul israelian de informatii interne Shin Beth a anuntat cu putin timp mai inainte moartea lui Bassem Issa si a altor trei lideri ai organizatiei in atacuri aeriene vizand enclava palestiniana cu doua milioane de locuitori.