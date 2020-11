Zbor misterios al ultimului aparat dezvoltat de Pentagon. Specialistii sustin ca e vorba fie de bombardierul B-21 sau noua drona RQ-180

RQ-180, UAV-ul stealth dezvoltat de Northrop Grumman

Fotografiile originale au fost postate pe Instagram de catre Rob Kolinsky de la Sundowner Studios. Postarea a fost ulterior stearsa, insa imaginile au fost deja preluate de presa de specialitate.Postarea originala dateaza din data de 1 noiembrie, dar Kolinsky nu precizeaza cand au fost facute fotografiile. El a transmis ca misterioasa aeronava ar avea forma unui bombardier stealth B-21.Dar, daca fotografia este reala, majoritatea celor care au analizat-o sunt de parere ca ar fi vorba despre un UAV, cel mai probabil RQ-180 sau P-175 Polecat. O prima analiza a specialistilor indica ca imaginea este reala.Steve Trimble si Guy Norris, experti ai Aviation Week sunt de parere ca ar fi vorba despre o drona RQ-180.Cei de la The Aviationist, care au scris despre subiect, au incercat sa ia legatura cu Kolinsky pentru mai multe informatii, insa acesta nu a oferit un raspuns. Pe forumuri s-a dezbatut mult cu privire la misterioasa aeronava iar multe opinii spun ca ar fi vorba de un alt UAV, P-175 Polecat dezvoltat de Lockheed.In orice caz, in ceea ce priveste RQ-180, programul este invaluit intr-un mister absolut, fiind secretizat, autoritatile chiar negand programul.Sursa citata precizeaza ca e posibil ca aeronava sa se fi "expus" accidental in timpul zborului ca urmare a unor situatii tehnice pe care le-a intampinat.Ce stim despre RQ-180 e ca proiectul este dezvoltat de Northrop Grumman, fiind o drona stealth in configuratie de aripa zburatoare. UAV-ul e menit sa fie folosit in misiuni de recunoastere iar proiectul este clasificat.RQ-180 reprezinta un secret al lui Polichinelle. Presa de specialitate de peste ocean a scris despre program, el a fost confirmat de diverse surse militare, insa programul este secret, fapt pentru care Pentagonul refuza sa comenteze.RQ-180 poate zbura la o altitudine de 18.000 metri.Potrivit datelor Northrop Grumman, proiectul a fost initiat in 2008.