Zbor neobisnuit al unei drone americane de spionaj, la nord de Peninsula Crimeea

Acestea au zburat deasupra unor raioane maritime din Marea Neagra situate la sud-vest de Tinutul Krasnodar, la sud de Stramtoarea Kerci, precum si la sud-est si sud-vest de Peninsula Crimeea, scrie publicatia DefenseRomania.ro Potrivit sursei citate, cel mai probabil mijloacele de cercetare aeriana au cules informatii despre miscarile efectuate in ultimele zile de trupele ruse in Peninsula Crimeea si in zona Kuban a Tinutului Krasnodar.De asemenea, pe 10 aprilie, o drona americana de cercetare strategica de tip RQ-4B-40 Global Hawk a efectuat un zbor complex in spatiul aerian al Georgiei, monitorizand situatia din Nagorno-Karabah si din republicile Osetia de Sud si Abhazia . Ulterior, aceasta s-a deplasat in spatiul aerian al Ucrainei, unde a zburat in proximitatea liniei de demarcatie din Donbas.Un zbor mai putin obisnuit a fost efectuat de o drona RQ-4B pe 11 aprilie, la nord de Peninsula Crimeea.Aparatul de zbor fara pilot RQ-4B-40 Global Hawk, cu numarul de inregistrare 04-2021 si indicativul radio FORTE11, a decolat de la Baza Aeriana Sigonella de pe Insula italiana Sicilia. Aceasta a evoluat la o altitudine de aproximativ 16.155 de metri, cu o viteza de circa 600 de kilometri pe ora.Drona a iesit deasupra Marii Negre de pe teritoriul Bulgariei si, in mod cu totul neobisnuit, s-a deplasat direct in spatiul aerian al Ucrainei, fara sa patruleze deasupra apelor neutre ale Marii Negre si fara sa intre pe teritoriul Georgiei. Aceasta a efectuat mai multe treceri in proximitatea liniei de demarcatie din Donbas, dupa care a patrulat la nord de Peninsula Crimeea, intre localitatile ucrainene Mykolaiv si Mariupol.