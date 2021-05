Zeci de copii au fost rapiti de la o scoala din Nigeria de indivizi inarmati pe motociclete. Cer recompense uriase

"Un numar inca incert de elevi la scoala islamica Salihu Tanko au fost rapiti" dupa ce barbati inarmati pe motociclete le-au atacat scoala, a facut cunoscut guvernul statului nigerian Niger pe contul sau de Twitter . "Rapitorii au eliberat 11 copii, care erau prea mici pentru a merge pe jos", a indicat guvernul, care a denuntat acest eveniment "nefericit" si cresterea rapirilor pentru rascumparare in centrul si nordul celei mai populate tari din Africa Scoala coranica Salihu Tanko din Tegina inregistra aproximativ 200 de copii in momentul atacului, dar mai multi au reusit sa scape, a spus unul dintre lideri care a dorit sa-si pastreze anonimatul pentru siguranta sa. "La inceput au luat peste o suta de elevi, dar apoi i-au lasat pe cei pe care ii considerau prea mici, cei cu varste intre 4 si 12 ani", a declarat el pentru AFP, adaugand ca nu are date exacte despre numarul de copii rapiti.Aceasta noua rapire a avut loc la o zi dupa eliberarea a 14 studenti in statul Kaduna (nord), dupa 40 de zile de detentie.Cinci studenti au fost executati de rapitorii lor in zilele urmatoare rapirii lor pentru a face presiuni asupra familiilor si a obliga guvernul sa plateasca rascumparare. In presa locala, familiile au spus ca au trebuit sa plateasca 180 de milioane de naira (357.000 de euro) in total pentru a-si regasi copiii.Aceste grupuri armate, ai caror membri sunt denumiti in mod obisnuit "banditi" in aceasta regiune, terorizeaza populatiile din zona central-vestica si de nord-vest a Nigeriei , jefuind sate, furand animale si efectuand rapiri in masa pentru rascumparare. De cateva luni, acesti banditi sunt angajati in rapiri in masa care vizeaza unitati scolare: 730 de copii si adolescenti au fost rapiti din decembrie 2020, mai scrie AFP.